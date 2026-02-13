‘द नाइट एंथम’: केनेडी की अंधेरी दुनिया में भावनाओं की गूंज, विशाल ददलानी ने दी है आवाज

मुंबई की अंधेरी और बेचैन रातों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह गीत, राहुल भट्ट द्वारा निभाए गए केनेडी उधय शेट्टी के सफर को खूबसूरती से दर्शाता है – एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो अब कॉन्ट्रैक्ट किलर बनकर दोहरी ज़िंदगी जी रहा है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केनेडी की रहस्यमयी और वातावरणीय दुनिया में एक और प्रभावशाली जुड़ाव हुआ है – ‘द नाइट एंथम’, जो फिल्म की गहरी भावनात्मक तीव्रता को बखूबी दर्शाता है। दमदार आवाज़ के लिए मशहूर विशाल ददलानी द्वारा गाया गया यह गीत प्रभावशाली वोकल्स और गहरे, मूडी साउंडस्केप का बेहतरीन संगम है, जो फिल्म के मुख्य किरदार की टूटी हुई मानसिक स्थिति को दर्शाता है। प्रतिभाशाली जोड़ी बॉयब्लैंक और शाश्वत द्विवेदी द्वारा कंपोज़ और लिखे गए इस गीत को फिल्म की कहानी का भावनात्मक विस्तार कहा जा सकता है, जो अकेलेपन, मुक्ति और नैतिकता तथा अस्तित्व के बीच धुंधली होती सीमाओं जैसे विषयों को सामने लाता है।

मुंबई की अंधेरी- बेचैन रातों पर आधारित है गाना

मुंबई की अंधेरी और बेचैन रातों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह गीत, राहुल भट्ट द्वारा निभाए गए केनेडी उधय शेट्टी के सफर को खूबसूरती से दर्शाता है – एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो अब कॉन्ट्रैक्ट किलर बनकर दोहरी ज़िंदगी जी रहा है। यह फिल्म अनुराग कश्यप की उनकी सिग्नेचर मुंबई नोयर स्टोरीटेलिंग में वापसी को दर्शाती है और उनकी मुंबई पर आधारित तीसरी बड़ी क्राइम कथा है, इससे पहले वे ब्लैक फ्राइडे और रमन राघव 2.0 जैसी फिल्में बना चुके हैं। फिल्म की तरह ही यह गीत भी तीव्रता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाता है और दर्शकों को केनेडी के आंतरिक संघर्ष और भावनात्मक घावों की गहराई में ले जाता है।

अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सनी लियोनी का भी प्रभावशाली अभिनय देखने को मिलेगा, साथ ही इसमें मजबूत एंसेंबल कास्ट शामिल है। ज़ी स्टूडियोज़ और गुड बैड फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का संगीत संसार और भी प्रभावशाली बनता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड स्कोर प्राग फिलहार्मोनिक कॉयर के साथ रिकॉर्ड किया गया है, जो फिल्म की गहरी और रहस्यमयी कहानी को और सशक्त बनाता है। गीत और बैकग्राउंड स्कोर मिलकर कहानी कहने के महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं, जो फिल्म के नोयर टोन को और प्रभावशाली बनाते हुए दर्शकों को केनेडी की अंधेरी और निर्मम दुनिया में और गहराई तक ले जाते हैं।

केनेडी का यह रहस्यमयी ट्रैक अनुभव करें और 20 फरवरी, 2026 से हिंदी में ज़ी5 पर इसकी सशक्त कहानी का हिस्सा बनें।