Athiya Shetty से हुई बड़ी गलती, Asha Bhosle की जगह शेयर कर दी लता मंगेशकर की फोटो... Social Media पर मचा बवाल

Mumbai : हाल ही में 12 अप्रैल को 92 वर्ष की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया गया है और इस दौरान बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज शाम को 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल मचा हुआ...

Mumbai : हाल ही में 12 अप्रैल को 92 वर्ष की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया गया है और इस दौरान बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज शाम को 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। Bollywood की जानी-मानी एक्टर अथिया शेट्टी जो सुनील शेट्टी की बेटी हैं, उन्हें अपना दुःख व्यक्त करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की लेकिन उनसे एक गलती हो गई, अथिया शेट्टी ने आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर की फोटो शेयर की दी।

इसको देखने के तुरंत बाद ही उनके फैंस ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने वो डिलीट कर के आशा भोसले की तस्वीर डाल दी थी लेकिन उनकी एक गलती ने ट्रोलर्स ने उनको तुरंत निशाने पर ले लिया।

कुछ फैंस का कहना है कि खूबसूरती के साथ-साथ समझदारी भी होनी चाहिए वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि कोई इतना बड़ा गंवार कैसे हो सकता है। एक फैन ने तो अथिया शेट्टी को beauty without brain का नाम दे दिया है।



