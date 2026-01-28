Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | BAFTA नॉमिनेशन मिलने पर फरहान अख्तर ने जाहिर की खुशी, जानें क्यों मानते हैं इसे खुशी और गर्व का पल*

BAFTA नॉमिनेशन मिलने पर फरहान अख्तर ने जाहिर की खुशी, जानें क्यों मानते हैं इसे खुशी और गर्व का पल*

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 03:44 PM

bafta film awards 2026 indian film bong creates history

इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड्स ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवॉर्ड्स (BAFTA) के 79वें संस्करण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स की बूंग दुनिया भर में धूम मचा रही है। यह फिल्म अपनी सच्ची कहानी, रिच कल्चरल टेक्सचर और गहरे इमोशनल जुड़ाव से लोगों का दिल जीत रही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में शानदार प्रदर्शन, क्रिटिक्स की तारीफ और कई अवॉर्ड्स जीतने के बाद, बोंग का BAFTA नॉमिनेशन इसकी बढ़ती ग्लोबल पहचान और इमोशनल असर को और पक्का करता है। इस खुशी को सबके साथ शेयर करते हुए फरहान अख्तर ने कहा कि वह बहुत सम्मानित और आभारी महसूस कर रहे हैं।

फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर बूंग का पोस्टर शेयर किया, जिसे BAFTA अवॉर्ड्स में बच्चों और फैमिली फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने कैप्शन भी लिखा -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Farhan Akhtar (@faroutakhtar)

'बूंग’ को BAFTA चिल्ड्रन्स एंड फैमिली कैटेगरी में नॉमिनेट होने पर बहुत सम्मान और खुशी महसूस हो रही है।

और ये भी पढ़े

 मणिपुर की सांस्कृतिक खूबसूरती के साथ ह्यूमर और इमोशन्स को सादगी से जोड़ने वाली ‘बूंग’ ने अपनी दिल छू लेने वाली कहानी से दर्शकों का दिल जीत लिया है। अपनी सच्चाई और सरल अंदाज़ के कारण फिल्म से लोगों का गहरा जुड़ाव देखने को मिला। चुनिंदा शहरों में हुई इसकी थिएटर रिलीज़ के दौरान कई शो हाउसफुल रहे, जिसके बाद सिनेप्रेमियों की ओर से फिल्म को और ज्यादा शहरों में रिलीज़ करने की जोरदार मांग उठी।

लक्ष्मीप्रिया देवी द्वारा लिखित और निर्देशित ‘बूंग’ का वर्ल्ड प्रीमियर 2024 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है, और यह 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!