Monalisa का हॉट लुक इंटरनेट पर छाया, ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनकर हर तस्वीर में बिखेरा Glamour

Mumbai: भोजपुरी सिनेमा से लेकर टीवी की दुनिया तक अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री Monalisa यानि Antara Biswas एक बार फिर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आईं उनकी इन तस्वीरों ने फैंस...

Mumbai: भोजपुरी सिनेमा से लेकर टीवी की दुनिया तक अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री Monalisa यानि Antara Biswas एक बार फिर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आईं उनकी इन तस्वीरों ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं।

क्लासिक Black and Brown कॉम्बिनेशन में ढाया कहर

इन तस्वीरों में मोनालिसा ने एक बेहद स्टाइलिश ब्लैक वेलवेट कॉर्सेट टॉप पहना हुआ है, जिस पर चमकीले स्टोन या बीड्स का बारीकी से काम किया गया है। यह टॉप उनके लुक को एक रॉयल और विंटेज टच दे रहा है। इसके साथ उन्होंने डार्क ब्राउन कलर की लेयर्ड मिनी स्कर्ट कैरी की है, जो उनके आउटफिट को एक ट्रेंडी सेमी-फॉर्मल वाइब दे रही है।

Makeup and Hairstyle

Monalisa का मेकअप इस पूरे लुक की जान है। उन्होंने 'विंग्ड आईलाइनर' और 'स्मैश रेड' लिपस्टिक के साथ अपने चेहरे को काफी शार्प लुक दिया है। उनके बालों को 'हाफ-अप, हाफ-डाउन' स्टाइल में बांधा गया है, जिसमें उनकी कुछ लटें उनके चेहरे पर गिर रही हैं, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं।

एक्सेसरीज ने खींचा ध्यान

एक्सेसरीज की बात करें तो, मोनालिसा ने बड़े पर्ल ड्रॉप इयररिंग्स पहने हैं, जो उनके डार्क आउटफिट के साथ बेहतरीन कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं। उनके हाथों में गोल्ड टोन के ब्रेसलेट्स और अंगूठियां उनके लुक को पूरा कर रही हैं।

हर पोज में दिखा आत्मविश्वास

इन तस्वीरों की सबसे खास बात मोनालिसा का कॉन्फिडेंस है। चाहे वो कैमरे की ओर देख रही हों या 'कैंडिड' पोज दे रही हों, उनकी हर अदा में एक ग्रेस नजर आ रहा है। एक तस्वीर में वे बेड के पास बैठकर पोज दे रही हैं, तो दूसरी तस्वीरों में वे कर्टन्स के पास खड़ी होकर अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने उन्हें Black Beautyकहा तो किसी ने उन्हें Bhojpuri Queen का टैग दिया। उनकी इन तस्वीरों को अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं।