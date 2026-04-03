चांद देख लेना का मेकिंग वीडियो आउट, हर फ्रेम में दिख रही है सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की केमिस्ट्री

Edited By Mansi,Updated: 03 Apr, 2026 01:30 PM
सलमान खान फिल्म्स म्यूजिक ने सबके पसंदीदा गाने 'चाँद देख लेना' का एक स्पेशल बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो जारी किया है, जो फैंस को इस गाने के बनने के पीछे की खास झलक दिखाता है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सलमान खान फिल्म्स म्यूजिक ने सबके पसंदीदा गाने 'चाँद देख लेना' का एक स्पेशल बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो जारी किया है, जो फैंस को इस गाने के बनने के पीछे की खास झलक दिखाता है। यह गाना पहले ही लोगों के दिलों को छू चुका है।
गानें का BTS वीडियो
सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए स्टूडियो ने कैप्शन में लिखा, "हर उस फ्रेम के पीछे का सफर जिसे आपने पसंद किया ChandDekhLena मेकिंग, आउट नाउ!
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बीटीएस क्लिप में सेट के कुछ खास और यादगार पल दिखाए गए हैं, जिसमें शॉट्स की बारीकी से तैयारी से लेकर सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के बीच की शानदार केमिस्ट्री तक सब कुछ नजर आ रहा है। कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट भी गाने के लिए एक्टर्स को स्टेप्स सिखाती और गाइड करती दिख रही हैं।
हिमेश रेशमिया द्वारा कंपोज किया गया यह ट्रैक प्यार और तड़प का एक क्लासिक बॉलीवुड अंदाज है। 'चाँद देख लेना' को युवा टैलेंट निहाल ताउरो, जो अपने पॉपुलर आध्यात्मिक भजनों और कीर्तनों के लिए जाने जाते हैं, और अंकोना मुखर्जी ने अपनी आवाज दी है।
'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने प्रोड्यूस किया है, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। यह फिल्म बहादुरी, त्याग और लचीलेपन की एक निडर कहानी दिखाने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक बेहद अहम रोल में नजर आएंगी।