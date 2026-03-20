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24 घंटे और 25 मिलियन व्यूज! 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के गाने 'चांद देख लेना' का जादू चला

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 04:13 PM

song chand dekh lena from matrubhoomi hit millions views

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का रूहानी संगीत दर्शकों के दिलों को छू रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का रूहानी संगीत दर्शकों के दिलों को छू रहा है। फिल्म के गाने 'चाँद देख लेना' ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सभी प्लेटफॉर्म्स पर 25 मिलियन (2.5 करोड़) से ज़्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। ईद के खास मौके पर रिलीज हुए इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया है और यह प्यार, इंतज़ार और इबादत का एक दिल छू लेने वाला गीत बन गया है।

​एक ऐसी धुन जिसने सीधे आपके दिलों में जगह बनाई सभी प्लेटफॉर्म्स पर #ChandDekhLena ने पार किए 25 मिलियन+ व्यूज! इस बेइंतहा प्यार के लिए शुक्रिया

 

 

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'चाँद देख लेना' अपनी रूहानी संगीत और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस के साथ इस फेस्टिव सीज़न का सबसे बेहतरीन गाना बनकर उभरा है। इसकी कामयाबी ने फिल्म के म्यूजिकल सफर को और भी मजबूत बना दिया है और फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के लिए यह पहली म्यूजिकल सफलता नहीं है। इससे पहले, वेलेंटाइन डे पर रिलीज हुए गाने 'मैं हूँ' ने सभी प्लेटफॉर्म्स पर 50 मिलियन (5 करोड़) से ज़्यादा व्यूज का आंकड़ा पार करके पहले ही धूम मचा दी थी। इन दोनों गानों की एक के बाद एक सफलता दिखाती है कि फिल्म का संगीत कितना दमदार है और यह अलग-अलग भावनाओं और मौकों पर दर्शकों के दिल से जुड़ने की ताकत रखता है।

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने प्रोड्यूस किया है, और इसके निर्देशन की कमान अपूर्वा लाखिया ने संभाली है। यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और कभी न हार मानने वाले जज्बे की एक सच्ची और दमदार कहानी पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक बेहद अहम भूमिका में नज़र आएंगी।

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