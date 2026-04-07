‘एक दिन’ का म्यूज़िक एल्बम रिलीज: जुनैद खान और साई पल्लवी की रोमांटिक फिल्म के गानों ने जीता दिल

'एक दिन', जिसमें जुनैद खान और साई पल्लवी लीड रोल में हैं, साल की सबसे चर्चित रोमांटिक फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। जब से ट्रेलर आया है, दर्शक इसकी प्यारी और जादुई प्रेम कहानी की ओर खिंचे चले आ रहे हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन', जिसमें जुनैद खान और साई पल्लवी लीड रोल में हैं, साल की सबसे चर्चित रोमांटिक फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। जब से ट्रेलर आया है, दर्शक इसकी प्यारी और जादुई प्रेम कहानी की ओर खिंचे चले आ रहे हैं, खासकर लीड जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री और उनके अलग-अलग अंदाज़ ने सबका दिल जीत लिया है।

दिल को छू लेने वाले टाइटल ट्रैक

एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए फिल्म का संगीत दिल को छू लेने वाले टाइटल ट्रैक से लेकर 'ख्वाब देखूँ' और बाकी गानों तक, जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाया है, चार्ट्स पर छाया हुआ है और फिल्म की ताज़ा कहानी की एक झलक दे रहा है। गानों को फैंस से भरपूर प्यार मिला है। और अब, इंतज़ार खत्म हो गया है; 'एक दिन' का पूरा म्यूज़िक एल्बम अब ऑफिशियली लाइव है और अमेज़न म्यूज़िक, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक और यूट्यूब जैसे सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो रहा है।

'एक दिन' के साथ आमिर खान और फिल्म मेकर मंसूर खान सालों बाद फिर से साथ आ रहे हैं, जो हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित जोड़ियों में से एक की वापसी है। इस जोड़ी ने पहले 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी सदाबहार क्लासिक्स दी हैं। इस फिल्म के साथ वे रोमांस जॉनर में लौट रहे हैं, जिससे उन दर्शकों के बीच उत्साह और उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं जो एक बार फिर उनके सिग्नेचर कहानी कहने के जादू का अनुभव करने के लिए बेताब हैं।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन सुनील पांडे ने किया है और इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।