रिपब्लिक डे स्पेशल: टीवी पर पहली बार दिखेगी ऋतिक रोशन और एनटीआर की वॉर 2

नई दिल्ली। इस रिपब्लिक डे, स्टार गोल्ड आपके घर लेकर आ रहा है साल की सबसे बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक *वॉर 2* का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब यह फिल्म सोमवार, 26 जनवरी को शाम 7:30 बजे टीवी पर दर्शकों को रोमांच से भरने के लिए तैयार है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी और यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित *वॉर 2* में एजेंट कबीर के रूप में ऋतिक रोशन एक नई और खतरनाक मिशन पर नजर आते हैं, जहां उनकी भिड़ंत एक दमदार प्रतिद्वंद्वी (एनटीआर) से होती है। हाई-ऑक्टेन एक्शन, ग्रैंड विजुअल्स और पावरफुल ड्रामा के साथ फिल्म दर्शकों को सीट से बांधे रखने का वादा करती है।

फिल्म का सुपरहिट गाना ‘आवन जावन’ ऋतिक और एनटीआर की शानदार केमिस्ट्री को खास तौर पर हाईलाइट करता है, जो स्क्रीन पर एक नया और एक्साइटिंग डायनैमिक लाता है। ऋतिक रोशन ने कहा कि *वॉर 2* में कबीर का किरदार पहले से ज्यादा गहराई और इंटेंसिटी के साथ सामने आता है और वह चाहते हैं कि दर्शक इसे रिपब्लिक डे पर परिवार के साथ देखें। वहीं एनटीआर ने कहा कि यह फिल्म एक्शन के साथ भावनाओं और कहानी को नए स्तर पर ले जाती है, जो हर उम्र के दर्शकों के लिए एक एंटरटेनिंग अनुभव होगी।

कियारा आडवाणी ने इस एक्शन फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनने को एक रोमांचक और क्रिएटिव अनुभव बताया, जबकि निर्देशक अयान मुखर्जी ने फिल्म की विजुअल ग्रैंड्योर और स्टार्स के बीच एनर्जी को इसकी खास ताकत बताया। यश राज फिल्म्स और स्टार गोल्ड ने भी इस फिल्म को रिपब्लिक डे के खास मौके पर देशभर के दर्शकों तक पहुंचाने को एक गर्व का पल बताया, क्योंकि *वॉर 2* देशभक्ति, बलिदान और साहस की भावना को बड़े पैमाने पर पेश करती है। तो इस रिपब्लिक डे, तैयार हो जाइए मिशन, एक्शन और देशभक्ति के जबरदस्त सफर के लिए। देखिए वॉर 2 का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 26 जनवरी, शाम 7:30 बजे, सिर्फ स्टार गोल्ड पर।