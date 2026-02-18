Main Menu

15–16 अप्रैल 2026 को मुंबई में होंगे INCA अवॉर्ड्स, 12 फिल्म इंडस्ट्री एक मंच पर आएंगी

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 06:22 PM

inca awards 2026 to celebrate excellence across 12 indian film industries

इंडियन नेशनल सिने एकेडमी (INCA) ने अपने पहले संस्करण के अवॉर्ड्स समारोह की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह आयोजन 15 और 16 अप्रैल 2026 को मुंबई में होगा।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। इंडियन नेशनल सिने एकेडमी (INCA) ने अपने पहले संस्करण के अवॉर्ड्स समारोह की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह आयोजन 15 और 16 अप्रैल 2026 को मुंबई में होगा। इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक अहम और परिवर्तनकारी पहल के रूप में देखा जा रहा है।

12 फिल्म उद्योगों का साझा मंच
INCA को देश का पहला वास्तविक रूप से एकीकृत राष्ट्रीय सिनेमा मंच बताया जा रहा है, जो 12 भारतीय फिल्म उद्योगों को एक ही एकेडमी के अंतर्गत लाता है। इस मंच का उद्देश्य सिनेमा में उत्कृष्टता का सम्मान करने के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों और रचनात्मक समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

पहली बार भारतीय सिनेमा क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर एक सामूहिक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में सामने आएगा, जो भारतीय कहानी कहने की विविधता और वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है।

संस्थागत सहयोग और संरचना
INCA का प्रमोशन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (CCL) और SIIMA के प्रमोटर्स द्वारा किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व विष्णु वर्धन इंदुरी कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस पहल के मुख्य संरक्षक के रूप में जुड़ा है। इन संस्थाओं का लक्ष्य INCA को एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित सिनेमा मंच के रूप में स्थापित करना है।

अवॉर्ड्स की रूपरेखा
एक अकादमी-शैली की सम्मान प्रणाली के रूप में तैयार किए गए INCA में पारदर्शिता और सहकर्मी मान्यता को प्राथमिकता दी गई है। अवॉर्ड्स 12 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, असमिया और गुजराती में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को सम्मानित करेंगे।

इसके अलावा अखिल भारतीय श्रेणियों में निर्देशन, अभिनय, संगीत, तकनीकी शिल्प और डेब्यू जैसी विधाओं में भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यह संरचना क्षेत्रीय सिनेमा को समान प्रतिनिधित्व देने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता को भी रेखांकित करती है।

