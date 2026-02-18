68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में राघव मेहता, वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत का गौरवपूर्ण क्षण

68वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन प्रतिष्ठित क्रिप्टो डॉट कॉम एरीना में हुआ, जहाँ संगीत जगत की इस भव्य शाम ने ऐतिहासिक उपलब्धियों, शानदार प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 68वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन प्रतिष्ठित क्रिप्टो डॉट कॉम एरीना में हुआ, जहाँ संगीत जगत की इस भव्य शाम ने ऐतिहासिक उपलब्धियों, शानदार प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया। ट्रेवर नोआ द्वारा होस्ट किए गए इस समारोह का वैश्विक प्रसारण सीबीएस और पैरामाउंट प्लस पर किया गया।

दुनिया भर के नामांकनों के बीच ‘साउंड्स ऑफ कुंभा’ को “बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम” श्रेणी में नामांकन प्राप्त हुआ। यह एल्बम महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप का एक अनूठा ध्वनि-दस्तावेज है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के केंद्र में संगीतकार और निर्माता राघव मेहता (Raghav Mehta) हैं, जिनके संगीत निर्देशन ने भारत की आध्यात्मिक ध्वनियों को वैश्विक श्रोताओं तक प्रभावशाली ढंग से पहुँचाया।

यद्यपि एल्बम पुरस्कार जीतने में सफल नहीं हो सका, फिर भी ग्रैमी मंच पर राघव मेहता (Raghav Mehta) की उपस्थिति भारतीय संगीत के लिए गौरव का क्षण रही। रेड कार्पेट पर अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के बीच उनकी मौजूदगी भारत की उभरती कलात्मक पहचान का प्रतीक बनी।

कार्यक्रम के दौरान राघव मेहता (Raghav Mehta) ने कहा कि ‘साउंड्स ऑफ कुंभा’ किसी पुरस्कार को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, बल्कि यह विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम की प्रामाणिक ध्वनि-अभिव्यक्ति है। क्षेत्रीय ध्वनि रिकॉर्डिंग, प्राचीन मंत्रोच्चार, समकालीन विश्व-संगीत और इमर्सिव बाइनॉरल ध्वनि-डिज़ाइन के माध्यम से इस एल्बम ने महाकुंभ की ऊर्जा और गहराई को वैश्विक भाषा में रूपांतरित किया।

उनके लिए यह नामांकन इस बात का प्रमाण है कि सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा संगीत बिना किसी समझौते के भी विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की सामूहिक वैश्विक उभरती पहचान का उत्सव है।