मीरू बना रहे संगीत की नई पहचान: 200+ गानों के साथ ‘वन टेक वर्ल्डवाइड’ से तैयार कर रहे विरासत

अपने अनोखे म्यूज़िक लेबल वन टेक वर्ल्डवाइड के साथ मीरू ने दर्शकों को कई सफल ट्रैक्स दिए हैं, जो आज के भारतीय संगीत परिदृश्य को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। “Not all those who wander are lost” यह कहावत दुनिया भर के कई पेशेवरों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कई लोग अलग-अलग क्षेत्रों में भटकते हुए अंततः अपना असली उद्देश्य खोज लेते हैं, और जब वह मिल जाता है, तो पूरी शिद्दत से उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे देते हैं। मीरू भी कुछ ऐसे ही युवा और उभरते हुए प्रतिभाशाली नामों में से एक हैं। उन्होंने एक प्रोड्यूसर और अपने लेबल वन टेक वर्ल्डवाइड के संस्थापक के रूप में पहचान बनाई है, जिसके माध्यम से वे एक-एक अनोखे ट्रैक के जरिए संगीत की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ना चाहते हैं।

वह संगीत को बड़े स्तर पर बनाने की बात करते हैं। उनके नाम 200 से अधिक गाने हैं और एक विशाल यूट्यूब कैटलॉग है, जो उनकी सच्ची संगीत प्रतिभा को दर्शाता है। उनका मानना है कि बड़े स्तर पर लगातार संगीत बनाना एक अनुशासन है, जिसे इंडस्ट्री में बहुत कम लोग निभा पाते हैं। उनके काम में जुनून, संगीत की गहरी समझ, निरंतरता और प्रयोगधर्मिता का संगम दिखाई देता है। इसी वजह से वे अपने लेबल के तहत और अन्य प्रमुख लेबल्स के साथ मिलकर अलग और अनोखे गाने तैयार कर पाए हैं। अब तक की उनकी सहयोगी परियोजनाएँ भी यह दर्शाती हैं कि वे श्रोताओं को विविध संगीत देने और नए कलाकारों के लिए अवसरों की लहर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

“कभी-कभी इंडस्ट्री बेहद भारी लगती थी, लेकिन मैंने हमेशा यह माना है कि आपके काम में निरंतरता और ईमानदारी किसी भी शोर से ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक प्रोड्यूसर के रूप में मैं अपनी भूमिका भावनाओं को ध्वनि में ढालने और कलाकारों को खुद को सच्चाई से व्यक्त करने के लिए सही मंच देने में देखता हूँ। वन टेक वर्ल्डवाइड मेरी उस सोच का प्रतिबिंब है, जिसमें मैं वास्तविक ऊर्जा को उसकी सबसे शुद्ध अवस्था में कैद करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ गानों का संग्रह नहीं बना रहा, बल्कि जुनून, धैर्य और उद्देश्य पर आधारित एक विरासत तैयार कर रहा हूँ।” — मीरू

उनके हर गाने में अरेंजमेंट की परतें, परकशन मैपिंग, मेलोडिक स्ट्रक्चरिंग और वोकल एलाइनमेंट की बारीकियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। 200 से अधिक गानों की उनकी डिस्कोग्राफी उनके तकनीकी और रचनात्मक ज्ञान को दर्शाती है। ‘Char Chann,’ ‘Shade,’ ‘Naam Bolda,’ ‘2 Duni 4’ जैसे गाने, जो वन टेक वर्ल्डवाइड के तहत रिलीज़ हुए, या ‘Ki Lagdi,’ ‘Beautiful,’ ‘Titli,’ ‘Globe,’ ‘Destiny,’ ’32 Dand,’ ‘Hello Hanji,’ ‘750 Pound’ जैसे गाने, जो अन्य लेबल्स के साथ बने, सभी एक अलग ऊर्जा, वाइब और मूड को दर्शाते हैं, जो बेहतरीन म्यूज़िक और प्रोडक्शन से प्रेरित हैं।

जहाँ वन टेक वर्ल्डवाइड मीरू की पहचान का आधार है, वहीं अन्य लेबल्स के साथ उनका काम उनके प्रोडक्शन के दायरे को और व्यापक बनाता है। यह उनकी अनुकूलन क्षमता और दृढ़ता को भी दर्शाता है, जिससे वे श्रोताओं को विविध संगीत देने में सक्षम होते हैं। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर और क्यूरेटेड प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपने दर्शकों के साथ मजबूत जुड़ाव बनाए रखते हैं।

संगीत की दुनिया में मीरू का सफर केवल वायरल हिट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मजबूत आधारभूत संरचना बनाने का भी उदाहरण है, जो आज के प्रतिस्पर्धी और संतृप्त संगीत बाजार में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। उनका मानना है कि उभरते कलाकारों को केवल वायरल होने के लिए कई गाने बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि संगीत में रचनात्मकता को बड़े स्तर पर विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में सच्ची पहचान और लंबी सफलता मिल सके।