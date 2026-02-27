Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | 'थप्पड़' की विरासत को आगे बढ़ा रही है 'अस्सी', जानें तापसी पन्नू क्या बोलीं?

'थप्पड़' की विरासत को आगे बढ़ा रही है 'अस्सी', जानें तापसी पन्नू क्या बोलीं?

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 04:03 PM

taapsee pannu carrying forward legacy thappad to assi

'थप्पड़' फिल्म के जरिए घरेलू हिंसा पर देशभर में बहस छेड़ने के छह साल बाद, तापसी पन्नू ने एक बार फिर वही जोश जगा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'थप्पड़' फिल्म के जरिए घरेलू हिंसा पर देशभर में बहस छेड़ने के छह साल बाद, तापसी पन्नू ने एक बार फिर वही जोश जगा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो फैंस से अपनी नई फिल्म 'अस्सी' देखने की अपील कर रही हैं। अपनी पिछली कामयाबी और इस नए प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ते हुए, एक्ट्रेस ने इस इमोशनल वीडियो के कैप्शन में लिखा है: "थप्पड़ से अस्सी तक ……"

वीडियो में तापसी उन फिल्मों के बारे में बात करती हैं जो दिल को छू जाती हैं। वो कहती हैं: "हाय! कुछ फिल्में होती हैं जिनके लिए मैसेज आते हैं कि क्या कहानी है! कुछ फिल्में होती हैं जिनके लिए मैसेज आते हैं कि क्या गजब का कैरेक्टर निभाया है! और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके लिए मैसेज आते हैं कि यह फिल्म करने के लिए आपका शुक्रिया! कुछ फिल्मों के रिव्यूज में लिखा होता है कि क्या एंटरटेनिंग फिल्म है, जरूर देखें! और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके रिव्यूज में लगातार एक ही बात लिखी होती है कि बहुत अनकंफर्टेबल है देखकर गुस्सा आया, पर देखनी जरूर चाहिए! ऐसी ही एक फिल्म 6 साल पहले आई थी थप्पड़ और उसी डायरेक्टर की खुशकिस्मती से मेरे साथ एक और पिक्चर एक हफ्ते पहले आई है अस्सी। इतने प्यारे-प्यारे मैसेज, इतने शानदार रिव्यूज, पर सबसे जरूरी बात यह है कि कितने सारे लोगों ने इस मुद्दे को पर्सनली लिया है। मैंने वो खूबसूरत आर्टिकल्स और वीडियो सब देखे और पढ़े हैं, शायद आपने भी पढ़े और देखे होंगे।

 

 

और ये भी पढ़े

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee)

अगर इतने सारे लोग इसे देख और पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ही। तो अगर आपको लगे कि देखना तो बनता है, कि आखिर कैसी पिक्चर है जिसके लिए लोग इतनी शिद्दत, इतने प्यार और इतने जज्बे से लिख रहे हैं, तो एक बार जरूर देखें। शायद यह फिल्म आपसे भी कुछ बात करे और अगर अच्छी लगे, या जैसी भी लगे, लिखना जरूर। मैं उसे जरूर देखना चाहूंगी। उम्मीद है कि इस आने वाले वीकेंड पर आपके पास इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा समय होगा। यह फिल्म आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है पर याद रहेगी। शायद अब हमें यह बोलने का इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। सो, आई होप यू गिव इट अ शॉट। 'अस्सी' के लिए आप सभी के शानदार पोस्ट्स और वीडियो का इंतजार रहेगा। थैंक यू!"

'मुलक' और 'थप्पड़' के बाद, यह निर्देशक अनुभव सिन्हा के साथ तापसी का तीसरा प्रोजेक्ट है। पावरफुल सिनेमा की 'ओजी' (OG) मानी जाने वाली तापसी हमेशा से ऐसी कहानियों को मजबूती से पर्दे पर उतारती रही हैं जो सीधा दिल पर चोट करती हैं। 'अस्सी' भी उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है और तापसी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें खूब तारीफें मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर फैंस इसे "बेचैन कर देने वाली हकीकत" और "मस्ट वॉच" बता रहे हैं, वहीं क्रिटिक्स भी इसकी इमोशनल गहराई की सराहना कर रहे हैं। जैसे-जैसे तापसी दर्शकों से इसे देखने की अपील कर रही हैं, 'अस्सी' ने साबित कर दिया है कि ऐसी कहानियों को लीड करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!