Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | बॉक्स ऑफिस पर ‘वध 2’ का धमाका, पहले दिन ‘वध’ से 400% ज्यादा कमाई

बॉक्स ऑफिस पर ‘वध 2’ का धमाका, पहले दिन ‘वध’ से 400% ज्यादा कमाई

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 05:44 PM

neena gupta vadh 2 box office smash

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा स्टारर ‘वध 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। नीना गुप्ता और संजय मिश्रा स्टारर ‘वध 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की है। 6 फरवरी को रिलीज़ हुई इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहले दिन की कमाई में अपनी पिछली फिल्म ‘वध’ से पूरे 400% की बढ़त दर्ज की है। यह शानदार शुरुआत साफ दिखाती है कि फिल्म ने रिलीज़ के पहले ही दिन दर्शकों का दिल जीत लिया है।

शुरुआती अनुमान के मुताबिक, ‘वध 2’ ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब ₹50 लाख नेट की कमाई की। टैक्स जोड़ने के बाद इसका ग्रॉस कलेक्शन ₹59 लाख रहा, जो कंटेंट-आधारित फिल्म के लिए एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है। फिल्म के जॉनर और स्केल को देखते हुए ये आंकड़े काफी खास हैं और यह साबित करते हैं कि अच्छी कहानी आज भी दर्शकों को खींचती है।

पहले दिन की यह कमाई ‘वध’ से कहीं आगे है, जिसकी शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षाकृत साधारण रही थी। चार गुना ज्यादा ओपनिंग के साथ, साफ है कि सीक्वल को पहली फिल्म की यादगार छवि, अच्छा वर्ड-ऑफ-माउथ और ट्रेलर रिलीज़ के बाद बढ़ी दर्शकों की उत्सुकता का पूरा फायदा मिला है।

इस मजबूत शुरुआत के बाद अब सभी की नजरें फिल्म के वीकेंड प्रदर्शन पर टिकी हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो ‘वध 2’ आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर सकती है।

और ये भी पढ़े

लव फिल्म्स के बैनर तले बनी ‘वध 2’ को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म के निर्माता लव रंजन और अंकुर गर्ग हैं। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!