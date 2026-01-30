Teaser Release: विपुल अमृतलाल शाह की द केरला स्टोरी 2 का टीज़र हुआ रिलीज़

विपुल अमृतलाल शाह की द केरला स्टोरी 2 का टीज़र हुआ रिलीज़, पहले से भी ज्यादा गहरी और झकझोर देने वाली है कहानी।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। द केरला स्टोरी 2 विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस से आने वाली फिल्म है, जिनकी फिल्मोग्राफी में आंखें, नमस्ते लंदन, सिंह इज़ किंग, फोर्स, कमांडो: ए वन मैन आर्मी, हॉलिडे: ए सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी जैसी कई प्रभावशाली फिल्में शामिल हैं। वह उन फिल्ममेकर्स में से हैं, जिनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा पर गहरा असर डाला है। द केरला स्टोरी के जरिए उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह एक बेखौफ फिल्ममेकर हैं, और यह अंदाज उनके पूरे काम में लगातार देखने को मिलता रहा है।

डर, गुस्से और सच्चाई से भरे हर फ्रेम के साथ द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड का टीज़र पहले चैप्टर से कहीं ज्यादा तीखा और गंभीर संकेत देता है। नेशनल अवॉर्ड विजेता कमाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म तीन हिंदू लड़कियों की दर्दनाक कहानी सामने लाती है, जिनका किरदार उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया ने निभाया है। फिल्म में दिखाया गया है कि तीन मुस्लिम लड़कों से प्यार करने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे एक खौफनाक मोड़ लेती है, जहां धीरे-धीरे धार्मिक धर्मांतरण के एक सोचे-समझे एजेंडे का खुलासा होता है।

जो भरोसे, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव से शुरू होता है, वह जल्द ही छल, नियंत्रण और फंसाए जाने की डरावनी कहानी बन जाता है। टीज़र साफ दिखाता है कि कैसे प्यार को हथियार बनाया जाता है, पहचान छीनी जाती है और आस्था को जंग का मैदान बना दिया जाता है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण और बेचैन करने वाला है, जहां हर विज़ुअल डर और दबे हुए गुस्से से भरा हुआ नजर आता है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीज़र शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा,

टीज़र इस बात पर फोकस करता है कि लड़कियां अब सिर्फ अंजाम नहीं झेलेंगी, बल्कि उसका जवाब भी देंगी। द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड अब केवल दर्द और पीड़ा की कहानी नहीं रह जाती। इस बार ये लड़कियां हालात की खामोश शिकार बनकर नहीं रहतीं। धोखे के नतीजों को चुपचाप सहने के बजाय ये महिलाएं खड़ी होती हैं, आवाज़ उठाती हैं और पूरी ताकत से पलटकर जवाब देती हैं। टीज़र के साथ गूंजता यह नारा फिल्म की आत्मा और जज़्बे को साफ बयां करता है, “अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे!”

द केरला स्टोरी के जबरदस्त असर के बाद, जिसने अपनी बेबाक कहानी से देशभर के दर्शकों को झकझोर दिया था, इसका सीक्वल और भी आगे जाने का वादा करता है, कम्फर्ट से परे, खामोशी से परे और इनकार से परे। कमाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है, जबकि आशीष ए शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले इसे को-प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।