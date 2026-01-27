गणतंत्र दिवस पर फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 63.59 करोड़ रुपये की कमाई की

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। गणतंत्र दिवस पर फिल्म ने चौथे दिन 63.59 करोड़ रुपये की कमाई की और कुल चार दिनों में 193.48 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। फिल्म ने देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए नया रिकॉर्ड बनाया।...

बाॅलाीवुड डेस्क : सनी देओल अभिनीत फिल्म 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने अपनी रिलीज के चौथे दिन यानी गणतंत्र दिवस पर कुल 63.59 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी। निर्माताओं के अनुसार, 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। देओल की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' की अगली कड़ी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्माताओं में टी-सीरीज और जेपी फिल्म्स शामिल हैं।

निर्माताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि फिल्म ने चार दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 193.48 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। विज्ञप्ति में कहा गया, "बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ कायम रखते हुए 'बॉर्डर 2' ने चौथे दिन गणतंत्र दिवस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए सफलता का एक नया पैमाना तय किया है।"

विज्ञप्ति के मुताबिक, "फिल्म ने चौथे दिन 63.59 करोड़ रुपये की कमाई की, महज चार दिनों में फिल्म की कुल कमाई 193.48 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है।" निर्माताओं के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन 32.10 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 40.59 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 57.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कथित तौर पर पाकिस्तान विरोधी विमर्श के कारण फिल्म को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रिलीज करने की अनुमति नहीं मिली है।