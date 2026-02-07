Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों की कमाई में होगी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 08:27 AM

rashifal in hindi

मेष : दोपहर तक सितारा कमजोर, इसलिए हर फ्रंट पर एहतियात रखनी जरूरी है, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

वृष: सितारा दोपहर तक बेहतर, यत्न करने पर कोई स्कीम, प्रोग्राम सिरे चढ़ेगा, मगर बाद में विपरीत हालात बनेंगे।

मिथुन: सितारा दोपहर तक कामयाबी वाला, इज्जत-मान की प्राप्ति, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी।

कर्क: सितारा दोपहर तक कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, फिर बाद में आपको हर फ्रंट पर कामयाबी मिलेगी।

सिंह : सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी कामों में कदम बढ़त की तरफ, फिर बाद में भागदौड़ रहेगी।

कन्या : कारोबारी दशा बेहतर, यत्नों- प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, कारोबारी टूरिंग भी लाभप्रद, मगर स्वभाव में गुस्से का असर।

तुला: सितारा दोपहर तक खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने वाला, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक धन लाभ वाला, कारोबारी प्लानिंग लाभ देगी, मगर बाद में समय परेशानी वाला बनेगा।

धनु :  सितारा दोपहर तक कामयाबी वाला, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे, मगर बाद में समय अर्थ दशा बेहतर रखेगा।

मकर: आम सितारा स्ट्रांग, हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, कामकाजी दशा सुखद, मगर स्वभाव में गुस्से का असर।

कुंभ: सितारा दोपहर तक सेहत के लिए ढीला, किसी के नीचे अपनी पेमैंट भी न फंसने दें, मगर बाद में बेहतरी वाला समय।

मीन : सितारा दोपहर तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर बाद में समय परेशानी वाला, धन हानि का भी भय।

