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Neha Dhupia का वेकेशन मोड ON, मलेशिया से Share कीं दिलकश झलकियां

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 03:24 PM

neha dhupia

Mumbai : बॉलीवुड अभिनेत्री और टीवी होस्ट Neha Dhupia हाल ही में मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर के एक शानदार दौरे पर थीं। उनके इस ट्रिप की कई अनदेखी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करती हुई...

Mumbai : बॉलीवुड अभिनेत्री और टीवी होस्ट Neha Dhupia हाल ही में मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर के एक शानदार दौरे पर थीं। उनके इस ट्रिप की कई अनदेखी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं। 

Neha Dhupia

शहर के बीचों-बीच नेहा का स्वैग
पहली तस्वीर में Neha Dhupia अपने दोस्त के साथ एक सेल्फी लेती हुई नज़र आ रही हैं। इस तस्वीर में नेहा काले रंग की वन-शोल्डर ड्रेस और काले धूप के चश्मे में बेहद स्टाइलिश लग रही हैं। वहीं उनकी दोस्त भूरे रंग के क्रॉप टॉप और भूरे रंग की पैंट में नज़र आ रही हैं।

Neha Dhupia

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शाम की रोशनी और क्वालालंपुर का दृश्य
दूसरी तस्वीर में नेहा धूपिया एक होटल के कमरे से बाहर का दृश्य देखती हुई नज़र आ रही हैं। नेहा भूरे और नारंगी रंग के फूलों वाले सोफे पर बैठी हैं, जिसमें उन्होंने काले और पेस्टल हरे रंग की ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है। बैकग्राउंड में क्वालालंपुर के शहर का दृश्य और ऊंची इमारतों की रोशनी नज़र आ रही है, जो शहर के सुंदर रात के नज़ारों को दर्शाती है।

Neha Dhupia

क्वालालंपुर के मशहूर आम चावल का आनंद
नेहा धूपिया ने इस दौरे के दौरान क्वालालंपुर के मशहूर आम चावल का भी आनंद लिया।  इस तस्वीर में नेहा ने भूरे रंग की हेडबैंड और सफेद टॉप पहना हुआ है। 

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बर्जया टाइम्स स्क्वायर के सामने नेहा का ग्रुप सेल्फी
नेहा धूपिया ने क्वालालंपुर के मशहूर बर्जया टाइम्स स्क्वायर के सामने अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप सेल्फी ली। इस तस्वीर में नेहा काले रंग की ड्रेस और काले धूप के चश्मे में नज़र आ रही हैं। उनके दोस्त नीले रंग के डेनिम शर्ट और भूरे रंग के टी-शर्ट में नज़र आ रहे हैं। बैकग्राउंड में बर्जया टाइम्स स्क्वायर की ऊंची इमारतें और शहर का दृश्य नज़र आ रहा है।

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नेहा धूपिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी क्वालालंपुर ट्रिप की कुछ और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं।

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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