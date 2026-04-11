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एक्टर vs बॉक्सर! पुलकित सम्राट का नीरज गोयत से लाइव मुकाबला, ‘ग्लोरी’ के लिए हाई-वोल्टेज स्टंट

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 05:51 PM

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बॉलीवुड एक्टर Pulkit Samrat अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। खबर है कि वह प्रोफेशनल बॉक्सर Neeraj Goyat के साथ लाइव बॉक्सिंग मैच में उतरेंगे।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉलीवुड एक्टर Pulkit Samrat अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। खबर है कि वह प्रोफेशनल बॉक्सर Neeraj Goyat के साथ लाइव बॉक्सिंग मैच में उतरेंगे। यह मुकाबला सिर्फ शो नहीं, बल्कि एक असली फाइट होगा, जो मुंबई में आयोजित की जाएगी।

‘ग्लोरी’ के लिए असली फाइट, सिर्फ एक्टिंग नहीं
पुलकित अपनी अपकमिंग नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट Glory में एक बॉक्सर का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन इस रोल को रियल बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ जिम या ट्रेनिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा अब वह असली रिंग में उतरकर अपनी तैयारी को परखने वाले हैं।

3 राउंड का हाई-इंटेंस मुकाबला
रिपोर्ट्स के मुताबिक Pulkit Samrat और Neeraj Goyat के बीच 3 राउंड का लाइव बॉक्सिंग मैच होगा। खास बात ये है कि नीरज गोयत एक अनुभवी प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ प्रमोशनल इवेंट नहीं बल्कि एक सीरियस स्पोर्टिंग चैलेंज बन गया है।

महीनों की ट्रेनिंग, अब असली टेस्ट
पिछले कुछ महीनों से Pulkit Samrat ने बॉक्सिंग की बारीकियों पर जमकर मेहनत की है—चाहे वो फाइट टेक्निक हो, स्टैमिना या फिजिकल कंडीशनिंग। इस लाइव मैच के जरिए उनकी ट्रेनिंग अब रियल वर्ल्ड में टेस्ट होने जा रही है।

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स्पोर्ट्स और सिनेमा का जबरदस्त संगम
यह मुकाबला सिर्फ एक फाइट नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का एक यूनिक फ्यूजन है। Glory के लिए इसे एक बड़े बिल्ड-अप के तौर पर देखा जा रहा है, जो रिलीज से पहले ऑडियंस में जबरदस्त बज क्रिएट करेगा।

नज़रें टिकी हैं इस हाई-एनर्जी मुकाबले पर
अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि Pulkit Samrat रिंग में कैसा प्रदर्शन करते हैं। एक तरफ प्रोफेशनल बॉक्सर Neeraj Goyat, दूसरी तरफ एक्टर की रियल फाइट यह मुकाबला निश्चित रूप से हाई-एनर्जी और रोमांच से भरपूर होने वाला है। पुलकित सम्राट का यह कदम यह दिखाता है कि अब एक्टर्स अपने किरदारों के लिए कितनी हद तक जाने को तैयार हैं। ‘ग्लोरी’ के लिए यह लाइव बॉक्सिंग मैच सिर्फ प्रमोशन नहीं, बल्कि एक नया ट्रेंड सेट करने वाला एक्सपेरिमेंट बन सकता है।

 

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