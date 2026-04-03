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राजा शिवाजी रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट है: अभिषेक बच्चन

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 10:59 AM

raja shivaji teaser out abhishek bachchan stuns in warrior avatar

अभिषेक बच्चन ने बताया कि यह फिल्म रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दोनों की दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है, जो फिल्म ‘जमीन’ की लातूर शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ में रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन पहली बार एक साथ नजर आएंगे। यह फिल्म अभिषेक बच्चन के लिए खास है क्योंकि यह उनकी पहली मराठी फिल्म है, जिसमें वह योद्धा संभाजी शाहाजी राजे भोसले का किरदार निभा रहे हैं।

टीज़र में दिखा अभिषेक का दमदार योद्धा अवतार
हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के पहले टीज़र में अभिषेक बच्चन एक अलग और प्रभावशाली अंदाज में नजर आए। वह युद्ध के मैदान में एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं और उनके व शिवाजी महाराज के रिश्ते की झलक भी देखने को मिलती है।

25 साल पुरानी दोस्ती और एक सपना
अभिषेक बच्चन ने बताया कि यह फिल्म रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दोनों की दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है, जो फिल्म ‘जमीन’ की लातूर शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया।

डायरेक्शन में कुछ बड़ा करने की चाह
अभिषेक ने साझा किया कि एक बार रितेश ने अपने घर पर उन्हें बताया था कि वह एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन में भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाना उनका सपना है।

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    टीज़र को मिल रहा शानदार रिस्पॉन्स
    अभिषेक ने बताया कि फिल्म के टीज़र को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने रितेश की तारीफ करते हुए कहा कि यह मराठी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन सकती है।

    भव्य टीम और शानदार टेक्निकल सपोर्ट
    फिल्म में दमदार एक्शन, बेहतरीन विजुअल्स और मजबूत कहानी देखने को मिलेगी। इसका संगीत अजय-अतुल ने दिया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी संतोष सिवन ने संभाली है।

    स्टार कास्ट
    फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलीया देशमुख और रितेश देशमुख नजर आएंगे। राजा शिवाजी 1 मई 2026 को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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