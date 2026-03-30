8 Years of Rangasthalam: राम चरण और सुकुमार की ब्लॉकबस्टर का जश्न, सामने आया अनदेखा वीडियो

साउथ सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में शामिल Rangasthalam ने रिलीज के 8 साल पूरे कर लिए हैं, और आज भी इसका क्रेज फैंस के बीच कम नहीं हुआ है।

नई दिल्ली। साउथ सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में शामिल Rangasthalam ने रिलीज के 8 साल पूरे कर लिए हैं, और आज भी इसका क्रेज फैंस के बीच कम नहीं हुआ है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि अपने यूनिक स्टोरीटेलिंग और दमदार परफॉर्मेंस के लिए भी खूब सराहना बटोरी थी।

सुकुमार का जादू और स्टारकास्ट की ताकत

डायरेक्टर Sukumar ने इस फिल्म के जरिए एक बार फिर साबित किया कि वह कहानी को अलग अंदाज़ में पेश करने के मास्टर हैं। फिल्म में Ram Charan, Samantha Ruth Prabhu और Jagapathi Babu ने अपनी एक्टिंग से कहानी को जीवंत बना दिया था।

मेकर्स ने शेयर किया अनदेखा मेकिंग वीडियो

इस खास मौके पर सुकुमार ने सोशल मीडिया पर फिल्म की मेकिंग का एक अनदेखा वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शूटिंग के दौरान के बिहाइंड-द-सीन मोमेंट्स, स्टारकास्ट की मेहनत और डायरेक्टर-एक्टर के बीच की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ‘रंगस्थलम’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसने दिलों को जीता और सिनेमा को नई पहचान दी।

‘पुष्पा’ के बाद फिर साथ आ सकते हैं सुकुमार और राम चरण

Pushpa: The Rise की जबरदस्त सफलता के बाद अब खबरें हैं कि सुकुमार और राम चरण एक बार फिर साथ काम कर सकते हैं। यह रीयूनियन फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा, क्योंकि ‘रंगस्थलम’ की जोड़ी ने पहले ही इतिहास रच दिया था।

‘पुष्पा 3’ की तैयारी और बढ़ती एक्साइटमेंट

सुकुमार फिलहाल Pushpa 3: The Rampage की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। Allu Arjun स्टारर इस फ्रेंचाइज़ी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए हैं, और अब इसके अगले पार्ट का इंतज़ार और भी ज्यादा बढ़ गया है।

क्या ‘धुरंधर 2’ तोड़ेगी रिकॉर्ड?

इंडस्ट्री में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ी फिल्में ‘पुष्पा’ के रिकॉर्ड को चुनौती दे सकती हैं, जिनमें ‘धुरंधर 2’ का नाम भी शामिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचती है।