जब Scream 7 के साथ लौट रहा है Ghostface, ब्लडलाइऩ का सबसे खतरनाक इम्तिहान

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दुनियाभर में इस शुक्रवार, 27 फरवरी को Ghostface की बड़े पर्दे पर वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस बार कहानी सिर्फ कत्लों की नहीं, बल्कि ब्लडलाइऩ से जुड़े बदले की है। सिडनी को अपने अतीत के सबसे भयानक सायों का सामना करना होगा, ताकि वह एक बार फिर इस खून-खराबे को हमेशा के लिए खत्म कर सके। थिएटर्स में एड्रेनालिन बढ़ने से पहले, आइए फ्रैंचाइज़ के उन डेथ सीक्वेंस पर नज़र डालते हैं जिन्होंने Scream को सिर्फ एक स्लैशर सीरीज़ नहीं, बल्कि हॉरर इतिहास का हिस्सा बना दिया।

Casey Becker – Scream (1996)

यह वह ओपनिंग किल था जिसने हॉरर सिनेमा की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। Drew Barrymore को फिल्म का चेहरा बनाकर पहले ही दस मिनट में मार देना दर्शकों की उम्मीदों को तोड़ देने वाला कदम था। बजती फोन कॉल, ट्रिविया गेम और फिर अचानक हमला — यह पूरा सीक्वेंस सस्पेंस और शॉक का ऐसा मिश्रण था जिसने साफ कर दिया कि इस कहानी में कोई भी सुरक्षित नहीं है।

Principal Arthur Himbry – Scream (1996)

स्कूल प्रिंसिपल की यह हत्या डार्क ह्यूमर और डर का अनोखा मेल थी। सुनसान कैंपस, चौकीदार का भेस और फुटबॉल फील्ड पर लटका शव इस सीन ने दिखा दिया कि Ghostface सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। अथॉरिटी फिगर भी उसके निशाने पर हैं। यही अनिश्चितता फिल्म को और ज्यादा खौफनाक बनाती है।

Tatum Riley – Scream (1996)

टैटम की मौत फ्रैंचाइज़ की सबसे क्रूर और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली घटनाओं में गिनी जाती है। गैरेज डोर में फँसकर जान बचाने की उसकी कोशिश आज भी फैंस के जेहन में ताज़ा है। यह सिर्फ एक मर्डर सीन नहीं था, बल्कि दोस्ती और अचानक आई हिंसा के टकराव का प्रतीक बन गया।

Randy Meeks – Scream 2 (1997)

रूल्स समझाने वाला किरदार खुद नियमों का शिकार बन जाए यह किसी ने नहीं सोचा था। रैंडी दर्शकों की आवाज़ था और उसकी दिन-दहाड़े हुई हत्या ने साबित कर दिया कि सीक्वल अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने से नहीं डरता। इस सीन ने फ्रैंचाइज़ को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया।

Cici Cooper – Scream 2 (1997)

Sarah Michelle Gellar की मौजूदगी ने इस डेथ को और भी यादगार बना दिया। डरावना फोन कॉल, खाली घर और फिर रूफटॉप से गिरने का सीन यह सब क्लासिक स्लैशर ट्रॉप्स को ट्रिब्यूट देते हुए भी बेहद फ्रेश और बेरहमी से डरावना लगा। सस्पेंस बिल्ड-अप का यह एक शानदार उदाहरण है।

Olivia Morris – Scream 4 (2011)

कई फैंस के मुताबिक यह पूरी फ्रैंचाइज़ की सबसे हिंसक मौत है। बेडरूम में हुआ यह बेरहमी भरा हमला दर्शकों को याद दिलाता है कि मॉडर्न एरा में भी Scream उतनी ही भयानक हो सकती है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में भी डर उतना ही कच्चा और रियल है।

Dewey Riley – Scream (2022)

यह वह मौत थी जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया। एक लीगेसी किरदार का अंत यह साबित करते हुए कि नॉस्टैल्जिया भी किसी को नहीं बचा सकता। डेवी की आखिरी लड़ाई वीरतापूर्ण भी थी और दिल दहला देने वाली भी। इस सीन ने साफ कर दिया कि अब कहानी नई पीढ़ी के हाथ में है और दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। अब जब Scream 7 के साथ Ghostface एक बार फिर लौट रहा है, सवाल वही है क्या इस बार यह खून-खराबा सच में खत्म होगा या ब्लडलाइऩ का यह खेल और भी खतरनाक मोड़ लेगा? हॉरर फैंस के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक और इम्तिहान है।