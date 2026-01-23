शनाया कपूर और आदर्श गौरव ने ‘तू या मैं’ ट्रेलर लॉन्च पर आनंद एल. राय की जमकर की तारीफ!

​​​​​​​‘तू या मैं’ को लेकर उत्साह अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर कल लॉन्च किया गया, जिसे वहां मौजूद दर्शकों और समीक्षकों से ज़ोरदार तालियां और जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

नई दिल्ली। ‘तू या मैं’ को लेकर उत्साह अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर कल लॉन्च किया गया, जिसे वहां मौजूद दर्शकों और समीक्षकों से ज़ोरदार तालियां और जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। रोमांस, थ्रिल और सर्वाइवल के दिलचस्प मिश्रण के साथ यह ट्रेलर दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा देता है, जिससे #DateFright फिल्म वैलेंटाइन वीक की सबसे चर्चित रिलीज़ में से एक बन गई है।

ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के लीड एक्टर्स शनाया कपूर और आदर्श गौरव ने निर्माता आनंद एल. राय के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए। शनाया ने कहा, 'जब मैं आनंद सर से मिली, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझमें वह क्षमता देखी, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और आज मैं यहां उन्हीं की वजह से हूं। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि इसमें सब कुछ है। इसमें प्यार है, हॉरर है, थ्रिलर है, डांस है और कॉमेडी है- तो फिर कमी किस बात की?'

अपनी बात रखते हुए आदर्श ने कहा, 'इस स्क्रीनप्ले की ओर मुझे खींचने की कई वजहें थीं। सबसे पहली बात, बेजॉय सर और आनंद सर का एक साथ आना अपने आप में एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों की अपनी-अपनी खास स्टाइल है। जब मैंने अभिषेक द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ी, जो वाकई बेहद शानदार थी, तो मैं तुरंत उससे जुड़ गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने खूब मज़ा किया।' फ्रेश जोड़ी, दमदार कहानी और सीमाओं को चुनौती देने वाली क्रिएटिव टीम के साथ ‘तू या मैं’ एक ऐसी फिल्म बनती जा रही है, जो दिल और रोमांच- दोनों का वादा करती है।

बेजॉय नांबियार द्वारा निर्देशित ‘तू या मैं’ को आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा ने कलर येलो के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, वहीं विनोद भनुशाली और कमलेश भनुशाली, भनुशाली स्टूडियोज़ लिमिटेड की ओर से सह-निर्माता हैं। आज की क्रिएटर-ड्रिवन संस्कृति में रची-बसी यह फिल्म प्यार और सर्वाइवल को एक नया, युवा नजरिया देती है और 13 फरवरी 2026 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है।