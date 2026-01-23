Main Menu

Space Gen- Chandrayaan Review: चांद तक पहुंचने के भारत के जज़्बे, विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानी

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 06:12 PM

space gen chandrayaan review in hindi

यहां पढ़ें कैसी है सीरीज स्पेस जेन - चंद्रयान

सीरीज: स्पेस जेन - चंद्रयान (Space Gen- Chandrayaan)
कलाकार: नकुल मेहता (Nakuul Mehta), श्रिया सरन (Shriya Saran), प्रकाश बेलावड़ी (Prakash Belawadi), दानिश सैत (Danish Sait), गोपाल दत्त (Gopal Dutt)
निर्देशक: अनंत सिंह (Anant Singh)
ओटीटी प्लेटफार्म: जियो हॉटस्टार
रेटिंग: 3 स्टार

Space Gen- Chandrayaan: Jio Hotstar पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज़ Space Gen: Chandrayaan भारत के वैज्ञानिकों के जज़्बे, मेहनत और कभी हार न मानने वाली सोच की कहानी है। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के पीछे छिपे संघर्ष, मानसिक दबाव और भावनात्मक पहलुओं को यह सीरीज़ बेहद सरल और संवेदनशील तरीके से दिखाती है। यह कहानी बताती है कि जब इरादे मजबूत हों, तो विज्ञान भी अपना रास्ता खुद बना लेता है।

कहानी
सीरीज़ की कहानी अर्जुन वर्मा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के सफर पर निकलता है। यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। कहानी में मिशन के दौरान आने वाले उतार-चढ़ाव , असफलताएं और मानसिक दबाव को वास्तविक अंदाज़ में दिखाया गया है। कोविड-19 जैसी चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिकों का हौसला नहीं टूटता। मेक इन इंडिया की सोच, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून और विज्ञान पर भरोसा इस कहानी की आत्मा है।

और ये भी पढ़े

ऐक्टिंग
Space Gen: Chandrayaan की सबसे बड़ी ताकत इसके किरदारों की दमदार ऐक्टिंग है। नकुल मेहता अर्जुन वर्मा के किरदार में शानदार हैं और भावनात्मक उतार-चढ़ाव को बहुत सहजता से निभाते हैं। श्रिया सरन यामिनी के रूप में कहानी को शांति और गहराई देती हैं। प्रकाश बेलावड़ी सुदर्शन रामैय्या के रोल में बेहद प्रभावशाली नजर आते हैं। गोपाल दत्त मोहन्टी के किरदार में सख्ती और सहयोग के बीच संतुलन बनाते हैं और हल्की कॉमेडी से कहानी को हल्का भी करते हैं। दानिश सैत दोस्त जैराम के रूप में कहानी को मजबूती देते हैं। बाकी कलाकार भी अपने-अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं।

रिव्यू
Space Gen: Chandrayaan एक सधी हुई और असर छोड़ने वाली कहानी पेश करती है। यहां फोकस शोर या दिखावे पर नहीं, बल्कि मेहनत, जिम्मेदारी और काम के प्रति ईमानदारी पर रहता है। सीरीज़ अपने कंटेंट पर भरोसा रखती है और बिना भटके दर्शक को कहानी के साथ जोड़े रखती है।
यह विज्ञान और इंसानी भावनाओं को संतुलन के साथ सामने लाती है। यह उन लोगों की कहानी है जो कैमरे से दूर रहकर, दबाव और मुश्किल हालात के बीच, अपने काम पर भरोसा बनाए रखते हैं, और वही भरोसा समय के साथ इतिहास में बदल जाता है।

