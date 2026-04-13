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महाभारत का मासूम सुदामा अब बना सुपरस्टार, 38 साल बाद पहचानना हुआ मुश्किल

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 05:16 PM

sumeet raghavan

Mumbai : 80 और 90 के दशक में प्रसारित होने वाले रामायण और महाभारत सिर्फ टीवी शोज नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और भावनाओं का हिस्सा बन चुके थे। उस दौर में जब ये धारावाहिक आते थे, तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था और लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने...

Mumbai : 80 और 90 के दशक में प्रसारित होने वाले रामायण और महाभारत सिर्फ टीवी शोज नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और भावनाओं का हिस्सा बन चुके थे। उस दौर में जब ये धारावाहिक आते थे, तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था और लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। इन शोज के कलाकारों को लोग देवताओं की तरह मानने लगे थे। आज भी, करीब 38 साल बाद, इन किरदारों की यादें दर्शकों के दिलों में ताजा हैं।

इन्हीं यादगार किरदारों में से एक था महाभारत में सुदामा का रोल, जिसे निभाया था Sumeet Raghavan ने। उस समय वह महज 16 साल के थे और बेहद साधारण व पतले-दुबले नजर आते थे। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का आगे चलकर अभिनय की दुनिया में इतना बड़ा नाम बनेगा।

  Sumeet Raghavan

सुदामा से स्टार तक का सफर

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बीते तीन दशकों में Sumeet Raghavan ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। कॉमेडी हो या गंभीर भूमिका, उन्होंने हर किरदार को सहजता और सादगी के साथ निभाया। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है कि हर रोल मानो उन्हीं के लिए लिखा गया हो।

टीवी, फिल्म और थिएटर में मजबूत पकड़

Sumeet Raghavan ने टीवी, बॉलीवुड, मराठी सिनेमा, ओटीटी और थिएटर—हर प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्हें खास पहचान Sarabhai vs Sarabhai से मिली, जिसने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके अलावा Wagle Ki Duniya, Sajan Re Jhoot Mat Bolo, Pushpa Impossible, Sanjeevani और Badi Door Se Aaye Hain जैसे शोज में भी उन्होंने शानदार काम किया।

  Sumeet Raghavan

फिल्मों की बात करें तो Holiday, My Name Is Khan, Firaaq और Kuch Love Jaisa जैसी फिल्मों में भी उनका अहम योगदान रहा है। इसके साथ ही वे मराठी थिएटर में भी काफी सक्रिय हैं और वहां एक मजबूत पहचान रखते हैं।

पर्सनल लाइफ और आने वाले प्रोजेक्ट्स

Sumeet Raghavan की निजी जिंदगी भी काफी संतुलित रही है। उनकी शादी Chinmayee Surve से हुई है, जो खुद टीवी और मराठी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। दोनों के दो बच्चे हैं।

Work Front की बात करें तो सुमित जल्द ही नेटफ्लिक्स के शो Chumbak में नजर आने वाले हैं, जिसमें Neena Gupta, Arjun Bijlani और Sumeet Vyas जैसे कलाकार भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, महाभारत के सुदामा से लेकर आज के दिग्गज कलाकार बनने तक सुमित राघवन का सफर प्रेरणादायक रहा है—जो यह दिखाता है कि प्रतिभा और मेहनत से समय के साथ पहचान और सम्मान दोनों हासिल किए जा सकते हैं।

  Sumeet Raghavan

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