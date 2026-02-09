Main Menu

आमिर खान प्रोडक्शंस की सनी देओल स्टारर लाहौर 1947 की रिलीज़ डेट की हुई घोषणा

Updated: 09 Feb, 2026 05:40 PM

sunny deol starrer lahore 1947 announced

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी अपकमिंग पीरियड ड्रामा लाहौर 1947 की थिएट्रिकल रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीक के दौरान 13 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

यह फिल्म पहली बार सनी देओल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और निर्माता आमिर खान को एक साथ ला रही है। ऐसे में इस बारे में बात करते हुए आमिर खान ने कहा है , “यह धरमजी की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी और मुझे बेहद खुशी होती अगर वह यह फिल्म देख पाते।"

लाहौर 1947 में सनी देओल, शबाना आज़मी, प्रीति ज़िंटा और करण देओल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। हालिया ब्लॉकबस्टर सफलताओं के बाद यह सनी देओल की अगली फिल्म है।

