‘अस्सी’ की बढ़ती चर्चा के बीच तापसी पन्नू ने सच्चाई की ताकत पर की खुलकर बात!

नई दिल्ली। तापसी पन्नू लंबे समय से इंडियन सिनेमा की एक ऐसी स्टार रही हैं, जो अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। उन्होंने 'पिंक', 'थप्पड़', 'मुल्क', 'बदला' और 'रश्मि रॉकेट' जैसी फिल्मों के जरिए समाज को कड़ा संदेश दिया है, जहाँ उन्होंने महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा और सामाजिक कुरीतियों जैसे मुद्दों को सीधे तौर पर उठाया है। बड़े बजट की कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे भागने के बजाय, उन्होंने खुद को एक ऐसी लीड एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया है जो निडर, बेबाक और पूरी तरह से रियल है। हाल ही में जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने उन इंटरनेशनल ब्रांड्स का दिल कैसे जीता जिन्होंने पहले कभी किसी भारतीय चेहरे को नहीं चुना था, तो तापसी ने इसका जवाब दिया।

उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट उन सभी महिलाओं और पुरुषों को जाता है जो एक साथ आगे बढ़ना चाहते थे।" तापसी ने बताया कि ब्रांड्स ने उनके पास पहुँच इसलिए की क्योंकि उनकी खरी ईमानदारी लोगों को पसंद आती है। "कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कभी किसी भारतीय चेहरे को नहीं लिया था... उन्हें लगा कि उनका जो कस्टमर बेस है... जब आप कुछ कहती हैं, तो दिल से कहती हैं। आप सच बोलती हैं। इसलिए आपकी सच्चाई हमारे ग्राहकों के साथ जुड़ती है।'

यह भरोसा अचानक नहीं मिला है। तापसी का अब तक का काम उनकी असलियत बयां करता है। 'नाम शबाना' में एक जांबाज जासूस से लेकर 'डंकी' में इमोशनल गहराई तक, उन्होंने ऐसी फिल्मों को लीड किया है जो चर्चा का विषय बनीं और चमक-धमक से परे उनके हुनर को साबित किया। इंटरनेशनल ब्रांड्स ने उनमें एक ऐसी आवाज़ देखी जो प्रोग्रेसिव सोच और साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले महिला-पुरुषों की भावनाओं से मेल खाती है। उन्होंने कहा, "इससे आपको महसूस होता है कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है... मैं ऐसी किसी भी चीज़ को एंडोर्स नहीं कर सकती जिसमें मैं खुद यकीन न रखती हूं।'

तापसी ने फिल्मों में सफलता को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। उनकी अर्थपूर्ण फिल्मों ने उन्हें सम्मान तो दिलाया ही है, साथ ही उन्हें ऐसे ब्रांड डील्स भी मिले हैं जो सिर्फ टिकटों की बिक्री पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिके हैं। वह हमेशा ईमानदारी को आगे रखती हैं। अब, वह अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अस्सी' में नज़र आएंगी, जो एक इंवेस्टिगेटिव कोर्टरूम ड्रामा है। यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।