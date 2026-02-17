Silver Crash: रिकॉर्ड ऊंचाई से औंधे मुंह गिरी चांदी, 20 दिनों में 1.80 लाख रुपये सस्ता हुआ Silver, सोना भी हुआ धड़ाम

निवेशकों के लिए यह हफ्ता किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। कीमती धातुओं के बाजार में जो तेजी पिछले महीने रॉकेट की रफ्तार से भाग रही थी, वह अब ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही है। रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद अब सोना और चांदी दोनों ही...

नेशनल डेस्क: निवेशकों के लिए यह हफ्ता किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। कीमती धातुओं के बाजार में जो तेजी पिछले महीने रॉकेट की रफ्तार से भाग रही थी, वह अब ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही है। रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद अब सोना और चांदी दोनों ही अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं। बाजार विशेषज्ञों के बीच अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या चांदी की कीमतों में आया कृत्रिम उछाल पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट

बीती 29 जनवरी को जब चांदी ने 4 लाख रुपये प्रति किलो का जादुई आंकड़ा पार कर 4.20 लाख रुपये का शिखर छुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में इसकी वैल्यू आधी रह जाएगी। आज 17 फरवरी मंगलवार को बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 4,600 रुपये से ज्यादा की बड़ी सेंध लगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बिकवाली का दबाव इतना अधिक था कि चांदी अपने लाइफटाइम हाई से अब तक करीब 20 दिनों में 1.80 लाख रुपये से भी ज्यादा टूट चुकी है। सोमवार की क्लोजिंग के मुकाबले मंगलवार को भाव सीधे 2,35,206 रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गया, जो निवेशकों के पोर्टफोलियो में बड़ी सेंध लगा रहा है।

सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाई से काफी दूर

सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि सुरक्षित निवेश माना जाने वाला सोना भी इस क्रैश की चपेट में है। 29 जनवरी को जो सोना 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, उसमें अब तक 38,000 रुपये से अधिक की गिरावट आ चुकी है। वहीं आज 17 फरवरी को मंगलवार को बाजार खुलते ही अप्रैल एक्सपायरी वाले सोने के दाम 1,210 रुपये गिरकर 1.53 लाख रुपये के करीब पहुंच गए। हालांकि सोने की कीमतों में बीच-बीच में सुधार की कोशिशें देखी गईं, लेकिन बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी भारी दबाव में है और यह अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है।



17 फरवरी- सोना/चांदी के रेट

आज सुबह से ही कीमती धातुओं में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। MCX पर सुबह 9:53 बजे तक सोना 1,080 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। इस गिरावट के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,680 रुपये के स्तर पर आ गई।

चांदी की कीमत में भी कमजोरी जारी है। कल की ऐतिहासिक गिरावट के बाद आज सुबह तक चांदी में 3,127 रुपये की कटौती हुई, जिससे इसका भाव 2,36,764 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।