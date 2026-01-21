'दो दीवाने सहर में' का प्यार भरा गाना आसमा कल होगा रिलीज!

ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म दो दीवाने सहर में का खूबसूरत टीज़र हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जो एक ऐसी लव स्टोरी की झलक दिखाता है जो रियल, सरप्राइजिंग और बेहद रिलेटेबल लगती है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म दो दीवाने सहर में का खूबसूरत टीज़र हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जो एक ऐसी लव स्टोरी की झलक दिखाता है जो रियल, सरप्राइजिंग और बेहद रिलेटेबल लगती है। टीज़र को हर तरफ से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला है और इससे इस इम्परफेक्टली परफेक्ट लव स्टोरी को देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

इस बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच अब मेकर्स ऑडियंस को फिल्म के रोमांटिक फील में और डुबोने के लिए तैयार हैं, फिल्म का बेहद फ्रेश और नया साउंड ऑफ लव ‘आसमा’ कल रिलीज़ होने जा रहा है। अपनी मेलोडी और सुकून देने वाली धुन के साथ यह गाना इस सीज़न में एक क्लटर-ब्रेकिंग लव सॉन्ग साबित होता है, जो अब तक सुने गए गानों से बिल्कुल अलग और खास लगता है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर क्लटर-ब्रेकिंग और फ्रेश नए गाने ‘आसमा’ का एक छोटा टीज़र शेयर किया है, जिसकी धुनें बेहद सुकून देने वाली और दिल को छू जाने वाली हैं। गाना कल रिलीज़ होने वाला है और इसी के साथ उन्होंने पोस्ट को इस कैप्शन के साथ शेयर किया- 'हर इंपरफेक्टली परफेक्ट कहानी का अपना एक एंथम होता है और ये रहा हमारी आसमा की एक छोटी सी झलक। गाना कल रिलीज़ होगा!

#DoDeewaneसहरmein - 20th Feb"

इस सीज़न का बेहद फ्रेश और नया साउंड ऑफ लव ‘आसमा’ एक खूबसूरत गाना है, जिसे जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने गाया है। इसका म्यूज़िक हेशम अब्दुल वहाब ने कंपोज़ किया है और लिरिक्स अभिरुचि चंद ने लिखे हैं। इस गाने ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है।

ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस पेश करते हैं दो दीवाने सहर में, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन रवि उद्यावर ने किया है और इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने रवि उद्यावर फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। दो दीवाने सहर में 20 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज़ होगी।