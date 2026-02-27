Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | 55 मिलियन व्यूज के साथ सुपरहिट बना ‘राम जी आके भला करेंगे’,रिलीज हुआ धमाकेदार हाई-एनर्जी वीडियो

55 मिलियन व्यूज के साथ सुपरहिट बना ‘राम जी आके भला करेंगे’,रिलीज हुआ धमाकेदार हाई-एनर्जी वीडियो

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 06:21 PM

ram ji aake bhala karenge became superhit 55 million views

भूत बंगला’ का धमाका! अक्षय कुमार का ‘राम जी आके भला करेंगे’ 55 मिलियन व्यूज क्लब में शामिल हाई-एनर्जी वीडियो आया सामने

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'भूत बंगला' को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, और अब पर्दे के पीछे की एक झलक ने इस चर्चा को और भी तेज कर दिया है। जहाँ फिल्म का जोश से भरा गाना 'राम जी आके भला करेंगे' फिल्म के पागलपन का माहौल सेट कर रहा है, वहीं सामने आए एक नए बीटीएस (BTS) वीडियो ने उस जबरदस्त एनर्जी को दिखाया है जो इस सबके पीछे है।

​इस क्लिप में अक्षय कुमार एक ट्रैम्पोलिन पर पागलों की तरह उछलते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ वो गाने के सीक्वेंस के लिए अपने स्टेप्स की रिहर्सल और उन्हें बेहतर कर रहे हैं, सेट पर उनकी बेधड़क मस्ती और कभी न खत्म होने वाला उत्साह साफ दिख रहा है। यह वीडियो दिखाता है कि इस कॉमेडी के पीछे कितनी कड़ी मेहनत और फिजिकल मेहनत लगी है।

सबसे खास बात यह है कि अक्षय खुद अपनी 'फिजिकल कॉमेडी' पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जो उनकी सबसे पसंदीदा परफॉर्मेंस की पहचान रही है। ट्रैम्पोलिन वाला यह सीक्वेंस पर्दे पर भले ही आसान दिखे, लेकिन इसके लिए सही टाइमिंग और लय की बहुत जरूरत थी, जिसे अक्षय ने 58 साल की उम्र में भी बड़ी सहजता से कर दिखाया। यह पल उस खुशी, फुर्ती और स्लैपस्टिक कॉमेडी की झलक देता है जो प्रियदर्शन के साथ उनकी फिल्मों की जान होती है। यह जोड़ी आज भी पुरानी यादें ताजा कर देती है और उतनी ही नई और जोश से भरी लगती है।

जहाँ 'राम जी आके भला करेंगे' गाना पहले से ही दर्शकों में जोश भर रहा है, वहीं इस मजेदार बीटीएस (BTS) वीडियो ने एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। इससे साफ लग रहा है कि 'भूत बंगला' 2026 की सबसे चर्चित कॉमेडी फिल्मों में से एक होने वाली है।

और ये भी पढ़े

​बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक हिस्सा) और केप ऑफ गुड फिल्म्स की पेशकश 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसके निर्माता अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर. कपूर हैं।

​यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!