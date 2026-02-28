माइथ्री मूवी मेकर्स ने 'राणाबाली' का वीडियो सॉन्ग 'ओ मेरे साजन' रिलीज

माइथ्री मूवी मेकर्स ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को दी शादी की बधाई, 'राणाबाली' से 'ओ मेरे साजन' वीडियो सॉन्ग किया आउट

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। माइथ्री मूवी मेकर्स ने राणाबाली' से एक खास 'ओ मेरे साजन' वीडियो रिलीज किया है, जिसमें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं, और उन्हें शादीशुदा जिंदगी की ढेरों शुभकामनाएं दी गई हैं। यह फिल्म सात साल बाद उनकी वापसी का गवाह बनेगी और 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

माइथ्री मूवी मेकर्स ने हाल ही में ‘राणाबाली’ की धुआंधार पहली झलक और रिलीज़ डेट शेयर की है, जिसमें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फैंस के बीच एक्साइटमेंट पहले से ही सातवें आसमान पर है, और अब मेकर्स ने एक बड़ा सरप्राइज देते हुए फिल्म का स्पेशल ‘ओ मेरे साजन’ वीडियो सॉन्ग रिलीज कर दिया है। यह गाना रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की असली जिंदगी की शादी का जश्न मनाने के लिए जारी किया गया है। इस जोड़ी ने हाल ही में शादी की है, और यह गाना उनके इस नए सफर के लिए एक बेहद खूबसूरत ट्रिब्यूट है।

गाना इस बड़े ऐतिहासिक ड्रामा में विजय को राणाबाली और रश्मिका को जायम्मा के रोल में बहुत खूबसूरती से दिखाता है, जिसमें उनकी केमिस्ट्री कमाल की लग रही है। उनके शाही लुक, प्यारे पलों और शादी के सीन ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। इस गाने को अजय-अतुल ने कंपोज किया है, जिसे श्वेता मोहन और जावेद अली ने अपनी आवाज दी है और इसके बोल क्षितिज पटवर्धन ने लिखे हैं।

वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “हमारे राणाबाली और जायम्मा हमेशा के लिए एक साथ इस खास सरप्राइज के साथ मना रहे हैं उनके प्यार का जश्न”

राहुल संकृत्यान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर ली है। हाल ही में सामने आई इसकी एक झलक को 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसमें विजय देवरकोंडा ब्रिटिश राज के दौर वाले भारत की बर्फीली पृष्ठभूमि में एक रफ-एंड-टफ और पूरी तरह से बदले हुए अवतार में नजर आ रहे हैं। 19वीं सदी पर आधारित 'रणबाली' 1854 और 1878 के बीच हुई असली घटनाओं से प्रेरित है और इसे एक भव्य पैन-इंडिया फिल्म के रूप में तैयार किया जा रहा है। शानदार विजुअल्स, इमोशनल कहानी और दमदार बैकग्राउंड स्कोर के साथ, यह फिल्म विद्रोह, न्याय और बदले की एक महागाथा पेश करने का वादा करती है। रश्मिका मंदाना, जिन्हें प्यार से "जयम्मा" कहा जा रहा है, इसमें फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी और इस ऐतिहासिक ड्रामा में भावनाओं की गहराई जोड़ेंगी।

राहुल संकृत्यान के डायरेक्शन में बनी और माइथ्री मूवी मेकर्स के वाई. रवि शंकर और नवीन येरनेनी द्वारा टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई 'रणबाली' में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी। यह विजय देवरकोंडा के साथ उनकी वापसी है, जो पर्दे पर एक जबरदस्त जोड़ी होने का वादा करती है। फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू सहित कई बेहतरीन कलाकार शामिल हैं, जो इसे ग्लोबल लेवल पर और भी खास बनाते हैं। 'रणबाली' 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।