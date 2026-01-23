बैटल ऑफ़ गलवान के गाने मातृभूमि टीज़र को देख फैंस हुए इमोशनल, दिया जबरदस्त रिएक्शन

सलमान खान फिल्म्स ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान से देशभक्ति से भरे गाने ‘मातृभूमि’ का दमदार टीज़र रिलीज़ किया है। सेना के बिगुल की गूंज के साथ शुरू होने वाला यह टीज़र शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना जगा देता है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सलमान खान फिल्म्स ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान से देशभक्ति से भरे गाने ‘मातृभूमि’ का दमदार टीज़र रिलीज़ किया है। सेना के बिगुल की गूंज के साथ शुरू होने वाला यह टीज़र शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना जगा देता है और एक भावनात्मक माहौल बनाता है, जो देश के जज़्बे को सलाम करता है। 15 सेकंड का ये टीज़र कुर्बानी, हिम्मत और देश के लिए बेइंतहा प्यार की झलक देता है। बिगुल की आवाज़ के साथ शुरू होकर म्यूज़िक तेज़ होता जाता है और हर मुश्किल के बीच तिरंगा मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। ये तस्वीरें बैटल ऑफ गलवान में दिखाए गए भारतीय जवानों के जज़्बे और हौसले को साफ तौर पर दिखाती हैं।

यह टीज़र पूरे गाने को लेकर जबरदस्त उत्सुकता पैदा करता है, जो गणतंत्र दिवस से पहले 24 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने वाला है। यह गाना मातृभूमि और देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को सम्मान और श्रद्धांजलि के तौर पर पेश किया जाएगा। यह गाना सलमान खान फिल्म्स के म्यूज़िक चैनल पर रिलीज़ होगा और एक खास क्रिएटिव कोलैबोरेशन का हिस्सा है। हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म की देशभक्ति की भावना को और गहराई देता है। समीर अंजान के दिल से निकले बोल और अरिजीत सिंह व श्रेया घोषाल की भावुक आवाज़ें मिलकर इसे एक यादगार और भावनाओं से भरा म्यूज़िकल अनुभव बनाने वाली हैं। बैटल ऑफ गलवान सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी है, जिसका निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह अहम किरदार में नजर आएंगी। यह कहानी बहादुरी, बलिदान और जज़्बे को सच्चाई के साथ दिखाने का वादा करती है।