‘राहु केतु’ ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, नेटिज़न्स ने की पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की तारीफ

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 02:16 PM

the trailer of rahu ketu created a stir on social media

नई दिल्ली। ‘राहु केतु’ का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। फिल्म के मज़ेदार कॉन्सेप्ट, कॉमिक एनर्जी और खासतौर पर पुलकित सम्राट की परफॉर्मेंस को लेकर नेटिज़न्स खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ट्विटर (एक्स) से लेकर फैन फोरम्स तक, दर्शक ट्रेलर को एक फ्रेश और फील-गुड एंटरटेनर बता रहे हैं, वहीं पुलकित की नेचुरल चार्म और शानदार कॉमिक टाइमिंग की भी खूब सराहना हो रही है।

सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पॉज़िटिव रिएक्शन्स की बाढ़
ट्रेलर सामने आते ही फैंस ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पॉज़िटिव रिएक्शन्स की बाढ़ ला दी है। कई यूज़र्स ने पुलकित सम्राट की उस एनर्जी की तारीफ की जो जानी-पहचानी होने के बावजूद फ्रेश लगती है। साथ ही वरुण शर्मा के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खास तौर पर सराहा। 'फन', 'एंटरटेनिंग' और “परफेक्ट लाफ राइड” जैसे शब्द टाइमलाइन्स पर छाए हुए हैं। वहीं, लाइट-हार्टेड और कॉस्मिक कॉमेडी सेटअप में इस जोड़ी को फिर से साथ देखने को लेकर फैंस बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं।

'पुलकित एकदम कातिलाना लग रहे हैं'
एक फैन जहां पुलकित की कॉमेडी को ईमानदार, एफर्टलेस और नेच्युरल कह रहे हैं, वहीं दूसरे फैन का कहना है कि राहु केतु काफी कलरफुल और मज़ेदार लग रही है, इस फिल्म में पुलकित एकदम कातिलाना लग रहे हैं। एक अन्य फैन ने लिखा है, आधा मनोरंजन तो पुलकित और वरुण को साथ में देखकर ही मिल जाता है। हम तो उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हैं। एक और यूज़र ने लिखा है, ये मूवी फ्रेंड्स के साथ देखनेवाली लग रही है। स्पेशली पुलकित सम्राट जब कॉमेडी करते हैं, तो नेचुरली हंसी आ जाती है। एक अन्य फैन ने ट्रेलर के वाइब्स को बयां करते हुए लिखा है, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा, दो भाई दोनों तबाही। वहीं, एक और ट्वीट में लिखा गया है ये ट्रेलर देखके मूड फ्रेश हो गया। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा ने कमाल कर दिया। 

ऑनलाइन दर्शकों के दिलों में बनाई खास जगह 
सोशल मीडिया पर मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया और बढ़ते एक्साइटमेंट के साथ, ‘राहु केतु’ ने ऑनलाइन दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। खासतौर पर पुलकित सम्राट की परफॉर्मेंस फिल्म का बड़ा हाइलाइट बनकर उभरी है, जो दर्शकों के साथ उनकी मज़बूत कनेक्ट को फिर से साबित करती है। जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज़ नज़दीक आ रही है, डिजिटल बज़ यह संकेत दे रहा है कि ‘राहु केतु’ एक क्राउड-प्लीज़िंग एंटरटेनर साबित होने वाली है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

 

