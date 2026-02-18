Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | अनूपमा परमेश्वरन की नई धमाकेदार वापसी, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में लीड रोल से मचाएंगी हलचल

अनूपमा परमेश्वरन की नई धमाकेदार वापसी, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में लीड रोल से मचाएंगी हलचल

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 01:48 PM

ww newsportal com anupama parameswaran new psychological thriller skg benchmark

पैन-साउथ सुपरस्टार Anupama Parameswaran एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार अंदाज़ में लौटने जा रही हैं। SKG Entertainment और Benchmark Storytellers ने अपनी अगली भव्य फीचर फिल्म का ऐलान कर दिया है

नई दिल्ली। पैन-साउथ सुपरस्टार Anupama Parameswaran एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार अंदाज़ में लौटने जा रही हैं। SKG Entertainment और Benchmark Storytellers ने अपनी अगली भव्य फीचर फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसमें अनूपमा मुख्य भूमिका निभाएंगी। यह फिल्म एक गहरी और रहस्य से भरी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बताई जा रही है, जो दर्शकों को सीट से बांधे रखने वाली है।

डिजिटल हिट के बाद अब सिनेमाघरों में धमाका
इस प्रोजेक्ट के जरिए अनूपमा एक बार फिर निर्देशक शान के साथ काम करती नजर आएंगी। इससे पहले दोनों की डिजिटल फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और अब उसी सफल जोड़ी को बड़े स्केल पर सिनेमाई रूप दिया जा रहा है। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक इमोशनल और इंटेंस एक्सपीरियंस होगी, जिसकी शूटिंग मई 2026 से शुरू होगी।

जन्मदिन पर मिला फैंस को सरप्राइज गिफ्ट
फिल्म की घोषणा अनूपमा के जन्मदिन पर की गई, जिसने इस पल को और भी खास बना दिया। प्रोडक्शन टीम ने इस मौके पर एक भावनात्मक झलक शेयर करते हुए बताया कि यह फिल्म एक मजबूत महिला किरदार के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिसमें थ्रिल, सस्पेंस और गहराई तीनों का जबरदस्त मेल होगा।

प्रेरणा अरोड़ा ने अनूपमा की जमकर की तारीफ
निर्माता Prernaa Arora ने अनूपमा को लेकर कहा कि उनमें भावनाओं को सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारने की खास ताकत है। उनके मुताबिक अनूपमा हर भाषा के दर्शकों से नैचुरल कनेक्शन बना लेती हैं और यह फिल्म उनके टैलेंट को एक नए लेवल पर लेकर जाएगी।

और ये भी पढ़े

मजबूत प्रोडक्शन बैकग्राउंड से बढ़ी उम्मीदें
SKG एंटरटेनमेंट हाल ही में अपनी फिल्म Jatadhara के जरिए चर्चा में रही है। वहीं प्रेरणा अरोड़ा इससे पहले Rustom, Toilet: Ek Prem Katha, Pad Man और Pari जैसी हिट और कंटेंट ड्रिवन फिल्मों से अपनी पहचान बना चुकी हैं। ऐसे में इस नई थ्रिलर से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।

हिट फिल्मों से बनी अनूपमा की पैन-इंडिया पहचान
अनूपमा परमेश्वरन ने Premam, Karthikeya 2, DJ Tillu और Raksasudu जैसी फिल्मों से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। अलग-अलग इंडस्ट्री में काम कर उन्होंने खुद को एक मजबूत पैन-इंडियन स्टार के रूप में स्थापित किया है।

थ्रिल, इमोशन और दमदार परफॉर्मेंस का वादा
एक ओर अनुभवी निर्माता टीम, दूसरी ओर अनूपमा का पावरफुल किरदार और कहानी का मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट यह फिल्म हर लिहाज़ से एक मेजर सिनेमाई इवेंट बनने जा रही है। फैंस अब बेसब्री से इसके टाइटल और फर्स्ट लुक का इंतजार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में और भी बड़ा बज़ पैदा करने वाला है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!