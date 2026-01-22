Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | ‘महावतार नरसिम्हा’ का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर, 24 जनवरी को गूंजेगी विश्वास और न्याय की दिव्य कहानी

‘महावतार नरसिम्हा’ का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर, 24 जनवरी को गूंजेगी विश्वास और न्याय की दिव्य कहानी

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 03:36 PM

the world television premiere of mahavatara narasimha

भारत के प्रमुख हिंदी मूवी चैनलों में से एक सोनी मैक्स अपनी ब्लॉकबस्टर और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रोग्रामिंग के लिए जाना जाता है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत के प्रमुख हिंदी मूवी चैनलों में से एक सोनी मैक्स अपनी ब्लॉकबस्टर और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रोग्रामिंग के लिए जाना जाता है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए चैनल अब अवॉर्ड-विनिंग एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर लेकर आ रहा है। यह फिल्म शनिवार, 24 जनवरी को रात 8 बजे पहली बार टेलीविज़न पर प्रसारित की जाएगी, जो भारतीय दर्शकों को विश्वास, न्याय और बुराई पर अच्छाई की जीत की एक शक्तिशाली कहानी से रूबरू कराएगी।

साल की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, अब घर-घर पहुंचेगी
‘महावतार नरसिम्हा’ को साल की सबसे पसंदीदा और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के रूप में व्यापक सराहना मिल चुकी है। सिनेमाघरों और समीक्षकों से मिले अपार प्यार के बाद अब यह फिल्म अपने बहुप्रतीक्षित टेलीविज़न डेब्यू के लिए तैयार है। सोनी मैक्स का दावा है कि यह फिल्म सभी उम्र के दर्शकों के लिए एक विज़ुअली शानदार और भावनात्मक रूप से गहराई से जोड़ने वाला अनुभव साबित होगी।

डायरेक्टर ने बताई वॉइस परफॉर्मेंस की अहमियत
फिल्म के निर्देशक अश्विन कुमार ने कहा कि ‘महावतार नरसिम्हा’ जैसी एनिमेटेड फिल्म में वॉइस परफॉर्मेंस किरदारों को जीवंत बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाती है। उनके मुताबिक, डबिंग कलाकारों का चयन बहुत सोच-समझकर किया गया ताकि आवाज़ें कहानी की भावना, तीव्रता और आध्यात्मिक गहराई को सही ढंग से दर्शा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म को मिला प्यार इस बात का प्रमाण है कि ये परफॉर्मेंस दर्शकों से गहराई से जुड़ी हैं। डायरेक्टर ने खुशी जताते हुए कहा कि अब सोनी मैक्स के जरिए यह दिव्य कहानी देशभर के घरों तक पहुंचेगी।

भारतीय पौराणिक कथाओं की भव्य प्रस्तुति
भारतीय पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित, ‘महावतार नरसिम्हा’ महाकाव्य पौराणिक एनीमेशन शैली में बनी फिल्म है। इसमें भगवान नरसिम्हा की विस्मयकारी कथा को अत्याधुनिक एनिमेशन और भावनात्मक रूप से समृद्ध कहानी के जरिए पेश किया गया है। फिल्म भगवान नरसिम्हा को दिव्य शक्ति, अटूट विश्वास और न्याय के प्रतीक के रूप में दर्शाती है, जो बुराई का अंत कर अच्छाई की स्थापना करते हैं।

और ये भी पढ़े

बच्चों से लेकर परिवार तक
यह फिल्म खासतौर पर बच्चों, परिवारों और पौराणिक कथाओं के शौकीनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसकी भव्यता, कहानी की गहराई और अच्छाई की जीत का सार्वभौमिक संदेश इसे बाकी एनिमेटेड फिल्मों से अलग पहचान देता है। दर्शकों और समीक्षकों से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद, यह फिल्म अब टीवी पर भी वही जादू बिखेरने के लिए तैयार है। ‘महावतार नरसिम्हा’ का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर, शनिवार, 24 जनवरी,रात 8 बजे, सिर्फ सोनी मैक्स पर। 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!