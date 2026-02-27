‘रूबरू’ ने बढ़ाई ‘डकैत’ के लिए उत्सुकता, अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की मासूम प्रेम कहानी ने छुआ दिल

प्यार ताकतवर है। प्यार निडर है। प्यार ही रूबरू है। हाल ही में जारी किए गए इस गाने के प्रोमो ने पहले ही दिलों की धड़कनें तेज़ कर दी हैं और इस कालजयी प्रेम कहानी के लिए उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्यार ताकतवर है। प्यार निडर है। प्यार ही रूबरू है। हाल ही में जारी किए गए इस गाने के प्रोमो ने पहले ही दिलों की धड़कनें तेज़ कर दी हैं और इस कालजयी प्रेम कहानी के लिए उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। जबरदस्त भावनात्मक खिंचाव और कच्ची तीव्रता के साथ, अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर एक ऐसी प्रेम कहानी को जीवंत करते हैं, जो संगीत थम जाने के बाद भी लंबे समय तक दिलों में बनी रहती है। डकैत बनने से पहले, वह एक आशिक था और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ।

फहीम अब्दुल्ला और चिन्मयी श्रीपादा की आवाज़ में, रितेश राजवाड़ा के लिखे गीत और भीम्स सेसिरोलियो द्वारा रचित आत्मा को छू लेने वाले संगीत के साथ, ‘रूबरू’ को एक प्रेम गान बनने के लिए तैयार किया गया है। मृणाल और शेष की मासूमियत भरी आकर्षक मौजूदगी और पर्दे पर उनके बीच का सच्चा भावनात्मक रिश्ता दर्शकों को पहले प्यार की मासूमियत और जादू की याद दिलाएगा।

‘रूबरू’ को गाने के बारे में बात करते हुए फहीम अब्दुल्ला ने कहा, “जब मैं ‘रूबरू’ रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी के प्यार की सबसे नाज़ुक याद में कदम रख रहा हूँ उसी की शुरुआत में। इस धुन में एक कोमलता है, लेकिन साथ ही एक गहराई भी है जो लंबे समय तक महसूस होती रहती है। मुझे लगता है कि श्रोता इस भावना को सच में महसूस करेंगे।”

गायिका चिन्मयी श्रीपादा ने कहा, “रूबरू में एक शांत गहराई है, जिससे मैं तुरंत जुड़ गई। इसे दो भाषाओं में रिकॉर्ड करना सिर्फ़ शब्दों का सम्मान करना नहीं था, बल्कि हर संस्करण की भावनात्मक लय को समझना भी था। यही बारीकी इस अनुभव को मेरे लिए बेहद खास बनाती है।”

गाने के बारे में बात करते हुए अदिवि शेष ने साझा किया, “मेरे लिए संगीत भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे शुद्ध माध्यम है। ‘रूबरू’ एक ऐसे प्यार को दर्शाता है जो सच्चा और संवेदनशील है। फहीम अब्दुल्ला और चिन्मयी श्रीपादा ने इसके हिंदी संस्करण को अपनी आवाज़ देकर इसमें जान डाल दी है। मैं दर्शकों के इस भावना को महसूस करने का इंतज़ार कर रहा हूँ।”

मृणाल ठाकुर ने कहा, “मैं हमेशा मानती हूँ कि पहला प्यार एक खास मासूमियत लिए होता है, और ‘रूबरू’ उसे बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। यह नाटकीय बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि भावनाओं को खुलकर सांस लेने देता है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई।”

अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर के अलावा, फिल्म में अनुराग कश्यप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे, जो दमदार अभिनय के साथ एक अलग और शैली की सीमाओं को तोड़ने वाली कहानी का वादा करते हैं।

शनील देवो के निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म है। ‘डकैत’ का निर्माण सुप्रिया यार्लगड्डा ने किया है, सह-निर्माता सुनील नारंग हैं, और इसे अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट की गई है, जिसकी कहानी और पटकथा अदिवि शेष और शनील देवो ने मिलकर लिखी है।

अपने भव्य पैमाने, प्रभावशाली कहानी और ऊर्जावान संगीत के साथ, ‘डकैत’ 10 अप्रैल 2026 को पूरे भारत में भव्य रूप से सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।