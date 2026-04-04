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कंजूसी का जुनून या पागलपन? Rajkummar Rao की ‘Toaster’ का ट्रेलर रिलीज

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 03:23 PM

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Netflix ने अपनी नई फिल्म Toaster का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो एक अनोखी डार्क कॉमेडी कहानी लेकर आ रही है। फिल्म 15 अप्रैल 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी और अपने अलग कॉन्सेप्ट के चलते पहले ही सुर्खियों में है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Netflix ने अपनी नई फिल्म Toaster का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो एक अनोखी डार्क कॉमेडी कहानी लेकर आ रही है। फिल्म 15 अप्रैल 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी और अपने अलग कॉन्सेप्ट के चलते पहले ही सुर्खियों में है।

Rajkummar Rao का ‘कंजूस’ अवतार
फिल्म में Rajkummar Rao रामाकांत के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो हर रुपये को बेहद संभालकर खर्च करता है। उसके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं, बल्कि एक इमोशनल वैल्यू रखता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब शादी में गिफ्ट किया गया टोस्टर खराब हो जाता है और उसे वापस पाने के लिए रामाकांत हर हद पार करने को तैयार हो जाता है।

छोटी बात से शुरू, बड़ा कन्फ्यूजन
रामाकांत की ये छोटी सी ‘कंजूसी’ उसे और उसके आसपास के लोगों को ऐसी मुश्किलों में डाल देती है, जहां हर कोशिश समस्या को और बढ़ा देती है। यही फिल्म की असली ताकत है एक सिंपल आइडिया से पैदा हुआ बड़ा chaos।

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Sanya Malhotra समेत दमदार स्टार कास्ट
फिल्म में Sanya Malhotra के अलावा Archana Puran Singh, Abhishek Banerjee, Farah Khan, Upendra Limaye, Jitendra Joshi और Seema Pahwa जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं, जो फिल्म को और दिलचस्प बनाते हैं।

डायरेक्शन और प्रोडक्शन की खास बात
इस फिल्म को Vivek Das Chaudhary ने डायरेक्ट किया है और इसे Patralekhaa ने Kampa Film के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह Rajkummar Rao और पत्रलेखा की प्रोडक्शन जर्नी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट भी है।

15 अप्रैल को होगी रिलीज
Toaster 15 अप्रैल 2026 को सिर्फ Netflix पर रिलीज होगी। अब देखना होगा कि यह फिल्म अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और डार्क ह्यूमर से दर्शकों को कितना एंटरटेन कर पाती है।

 

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