‘तू या मैं’ के रोमांटिक ट्रैक ‘जी लिया’ में आदर्श गौरव की आवाज़ सेट करे प्यार का मूड, गाना आउट नाउ!

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। शनाया कपूर और आदर्श गौरव अपनी आने वाली एज-ऑफ-द-सीट सर्वाइवल थ्रिलर तू या मैं में अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। जहां दर्शक अभी भी उनके एनर्जेटिक गाने Fame Us पर थिरक रहे हैं, वहीं मेकर्स ने अब जी लिया रिलीज़ कर दिया है एक ऐसा रोमांटिक ट्रैक जो मॉडर्न-डे रोमांस को खूबसूरती से दर्शाता है।

वैलेंटाइन डे नज़दीक होने के साथ, जी लिया इस मौसम के मूड में बिल्कुल फिट बैठता है। यह गाना कनेक्शन, नज़दीकियों और आधुनिक प्यार का जश्न मनाता है। आदर्श गौरव की आवाज़ इस सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाती है, जो गाने में सादगी और इमोशनल ईमानदारी भर देती है।

आदर्श गौरव और आदित्य एन. द्वारा कंपोज़ किया गया और चकोरी द्विवेदी के लिखे बोलों से सजा जी लिया को आदर्श गौरव और लोथिका झा ने अपनी आवाज़ दी है। गाना सुनते ही श्रोताओं को इसके गर्मजोशी भरे, रोमांटिक एहसास में खींच लेता है। यह गीत मिस वैनिटी और आला फ्लोपारा के बीच बढ़ती केमिस्ट्री को दर्शाता है, जब वे सपनों के शहर ‘बंबई’ की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्या उनकी लव स्टोरी को मिलेगा हैप्पी एंडिंग, या फिर एक मगरमच्छ उनकी किस्मत की कहानी ही बदल देगा?

रोमांस, एड्रेनालिन और खतरे को नए-ज़माने की फ्रेश स्टोरीटेलिंग के साथ पिरोती बेजॉय नांबियार के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसमें आदर्श गौरव और शनाया कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देने का वादा करती है जो एक आम डेट को भी सिहरन भरी याद में बदल देगा यानी वैलेंटाइन के लिए परफेक्ट #DateFright एक्सपीरियंस।

बेjoy नांबियार द्वारा निर्देशित तू या मैं का निर्माण आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने कलर येलो बैनर के तहत किया है, साथ ही विनोद भानुशाली और कमलेश भानुशाली, भानुशाली स्टूडियोज़ लिमिटेड के सहयोग से। यह फिल्म आज के युवाओं से सीधे जुड़ती है, जहां कच्ची भावनाओं को एज-ऑफ-द-सीट कहानी के साथ पेश किया गया है। तू या मैं 13 फरवरी 2026 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है।