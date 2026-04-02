कैलिफोर्निया में भूकंप के जोरदार झटके, आधी रात को नींद से जागे हजारों लोग

उत्तरी कैलिफोर्निया में 4.6 तीव्रता का भूकंप तड़के महसूस किया गया, जिससे सैन फ्रांसिस्को सहित 160 किमी क्षेत्र में घर हिल गए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र बौल्डर क्रीक के पास था। हाल के महीनों में इस इलाके में लगातार छोटे झटकों की...

International Desk: अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में गुरुवार तड़के 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग अचानक नींद से जाग गए। यह झटका करीब 160 किलोमीटर के क्षेत्र में महसूस किया गया, जिसमें सैन फ्रांसिस्को भी शामिल है। भूकंप का केंद्र बौल्डर क्रीक के पास सैंटा क्रूज़ पहाड़ियों में था। यह घटना सुबह करीब 1:40 बजे हुई। कई लोगों ने बताया कि पहले उनके फोन पर अलर्ट आया और फिर बिस्तर व खिड़कियां हिलने लगीं।

अभी तक किसी बड़े नुकसान या घायल होने की खबर नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले फरवरी में भी इसी इलाके में कई छोटे भूकंप आए थे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह क्षेत्र लंबे समय से भूकंपीय गतिविधियों वाला है, जहां बार-बार छोटे झटके आते रहते हैं।