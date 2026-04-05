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तबाही थमने का नाम नहीं… इस देश में कुदरत ने मचाया कहर, बाढ़-भूस्खलन से 77 मौतें, आगे और खतरे की चेतावनी!

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 05:20 AM

77 deaths due to floods and landslides in this country

अफगानिस्तान में भारी बारिश और तूफान के कारण आई व्यापक बाढ़, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 10 दिनों में 77 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल हुए हैं।

काबुलः अफगानिस्तान में भारी बारिश और तूफान के कारण आई व्यापक बाढ़, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 10 दिनों में 77 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल हुए हैं। देश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को यह जानकारी दी।
Floods, landslides triggered by heavy rain in Afghanistan leave 77 dead in 10 days, authorities say | The Seattle Times
अगले दिनों में और बारिश का खतरा
अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में और अधिक बारिश का पूर्वानुमान है और अधिकारियों ने जनता को नदी के किनारों और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस साल अब तक अफगानिस्तान में खराब मौसम के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है।
Floods and landslides kill 77 in Afghanistan over 10 days, says authorities | World News - Business Standard
भारी नुकसान, सैकड़ों घर तबाह
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि हाल ही में हुई मौतों के आंकड़ों में पिछले 48 घंटों में मारे गए 26 लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर, 793 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 2,673 अन्य घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि बाढ़ और भूस्खलन ने 337 किलोमीटर सड़कों को नष्ट कर दिया है। 
At least 17 dead as heavy rains trigger flash floods in Afghanistan

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