तबाही थमने का नाम नहीं… इस देश में कुदरत ने मचाया कहर, बाढ़-भूस्खलन से 77 मौतें, आगे और खतरे की चेतावनी!

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Edited By Pardeep,Updated: 05 Apr, 2026 05:20 AM
अफगानिस्तान में भारी बारिश और तूफान के कारण आई व्यापक बाढ़, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 10 दिनों में 77 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल हुए हैं।
काबुलः अफगानिस्तान में भारी बारिश और तूफान के कारण आई व्यापक बाढ़, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 10 दिनों में 77 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल हुए हैं। देश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अगले दिनों में और बारिश का खतरा
अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में और अधिक बारिश का पूर्वानुमान है और अधिकारियों ने जनता को नदी के किनारों और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस साल अब तक अफगानिस्तान में खराब मौसम के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है।
भारी नुकसान, सैकड़ों घर तबाह
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि हाल ही में हुई मौतों के आंकड़ों में पिछले 48 घंटों में मारे गए 26 लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर, 793 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 2,673 अन्य घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि बाढ़ और भूस्खलन ने 337 किलोमीटर सड़कों को नष्ट कर दिया है।
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06/04/2026 07:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।
वृष राशि वालों आज आपका दिन सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में लगे लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। घर में किसी नए सदस्य के आने की खुशी मिल सकती है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है। अचानक मेहमानों का आगमन हो सकता है। घर के बुजुर्गों से कहासुनी होने की संभावना है।
कर्क राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। बच्चों के प्रति अनुशासन जरूरी होगा।
सिंह राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। आईटी और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
कन्या राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और गुस्से में कोई फैसला न लें। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में प्रेम का आगमन हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को और...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन शानदार रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। व्यापार में बड़ी उपलब्धि मिलने के योग हैं।
धनु राशि वालों आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों का मन काम में कम लगेगा। व्यापार करने वालों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए।
मकर राशि वालों आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोग काम के दबाव में रह सकते हैं। कपड़ा व्यापार करने वालों को लाभ मिल...
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। पढ़ाई और नौकरी साथ कर रहे लोगों को संतुलन बनाए रखना होगा। व्यापार में भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। युवाओं को अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है।
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