तबाही थमने का नाम नहीं… इस देश में कुदरत ने मचाया कहर, बाढ़-भूस्खलन से 77 मौतें, आगे और खतरे की चेतावनी!

अफगानिस्तान में भारी बारिश और तूफान के कारण आई व्यापक बाढ़, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 10 दिनों में 77 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल हुए हैं।

काबुलः अफगानिस्तान में भारी बारिश और तूफान के कारण आई व्यापक बाढ़, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 10 दिनों में 77 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल हुए हैं। देश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को यह जानकारी दी।



अगले दिनों में और बारिश का खतरा

अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में और अधिक बारिश का पूर्वानुमान है और अधिकारियों ने जनता को नदी के किनारों और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस साल अब तक अफगानिस्तान में खराब मौसम के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है।



भारी नुकसान, सैकड़ों घर तबाह

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि हाल ही में हुई मौतों के आंकड़ों में पिछले 48 घंटों में मारे गए 26 लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर, 793 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 2,673 अन्य घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि बाढ़ और भूस्खलन ने 337 किलोमीटर सड़कों को नष्ट कर दिया है।

