न्यूयॉर्कः अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के एक भीड़भाड़ वाले क्लब में रविवार तड़के हुई गोलीबारी की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।



न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की आयुक्त जेसिका टिश ने मीडिया को बताया कि जांचकर्ताओं का मानना है कि हमलावर या हमलावरों ने स्थानीय समयानुसार तड़के करीब 3:30 बजे से पहले ‘‘एक विवाद'' के बाद ब्रुकलिन के क्राउन हाइट्स स्थित ‘टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज' में कई हथियारों से गोलीबारी की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।



टिश ने एक प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘न्यूयॉर्क शहर में हुई यह गोलीबारी की एक भयावह घटना है।'' उन्होंने कहा कि अधिकारी लाउंज से मिले कम से कम 36 खोखों और पास की एक गली में मिली एक बंदूक की भी जांच कर रहे हैं।



टिश के मुताबिक, गोलीबारी में घायल हुए लोगों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं और उनकी उम्र 27 से 61 साल के बीच है।