अफगानिस्तान में ड्रग्स के नेटवर्क पर शिकंजा; हेरोइन की 8 फैक्ट्रियां तबाह, करोड़ों का नशा जब्त

अफगानिस्तान के घोर प्रांत में सुरक्षा बलों ने हेरोइन बनाने वाली आठ गुप्त प्रयोगशालाएं ध्वस्त कर 17 संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया। फराह में करीब एक टन, हेलमंद में 136 किलो और हेरात में 161 टन नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। देशभर में नशे के अवैध कारोबार...

Kabul: अफगानिस्तान के पश्चिमी घोर प्रांत में सुरक्षा बलों ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए हेरोइन बनाने वाली आठ गुप्त प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया। इस दौरान 17 संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता मौलवी अब्दुल रहमान बद्री के मुताबिक, खुफिया जानकारी के आधार पर मादक पदार्थ विरोधी इकाइयों ने चाहरसदा जिले के बाहरी इलाके में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान प्रयोगशालाओं को ध्वस्त किया गया और हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के साथ बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मामले से जुड़े दस्तावेज भी सौंप दिए गए हैं।

अफगानिस्तान में नशे के खिलाफ अभियान केवल घोर प्रांत तक सीमित नहीं है। इससे पहले 18 अक्टूबर को पश्चिमी फराह प्रांत में पुलिस ने करीब एक टन अवैध नशीले पदार्थों को सार्वजनिक रूप से जला दिया था। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता कलीमुल्लाह नंगयाल के अनुसार, नष्ट किए गए पदार्थों में 955 किलोग्राम अफीम श्रेणी के नशीले पदार्थ, चरस और 36 किलोग्राम मेथामफेटामाइन शामिल थे। इन्हें हाल में चलाए गए अलग-अलग अभियानों के दौरान जब्त किया गया था। इस कार्रवाई में एक संदिग्ध तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद उसे न्यायिक अधिकारियों के हवाले किया जाना था।

दक्षिणी हेलमंद प्रांत में भी पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। प्रांतीय सूचना एवं संस्कृति निदेशालय के अनुसार, 15 अक्टूबर को सांगिन जिले में दो कारों की तलाशी के दौरान 136 किलोग्राम अफीम श्रेणी के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। इस मामले में तीन संदिग्ध तस्करों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के लिए सौंपा जाना था। पश्चिमी हेरात प्रांत में भी नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। 13 अक्टूबर को प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता सैयद मसूद हुसैनी ने बताया कि एक साल तक चले अभियान के दौरान जब्त किए गए 161 टन विभिन्न प्रकार के अवैध नशीले पदार्थों को जला दिया गया। ये पदार्थ हेरात शहर और प्रांत के अलग-अलग जिलों में चलाए गए अभियानों के दौरान बरामद किए गए थे।