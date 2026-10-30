IND vs NZ 4th T20I: ग्लेन फिलिप्स का तूफानी शतक, न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रन से हराया

न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मुकाबले में भारत को 87 रन से हराकर सीरीज में वापसी की। ग्लेन फिलिप्स ने 49 गेंदों में 107 रन और माइकल ब्रेसवेल ने 65 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 259/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में जैकब डफी के चार विकेटों के सामने भारतीय टीम...

ऑकलैंड : न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीन मुकाबले जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने वाली टीम इंडिया को चौथे टी20 मुकाबले में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑकलैंड के ईडन पार्क में न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रन से हराकर सीरीज में वापसी की। ग्लेन फिलिप्स के तूफानी शतक और जैकब डफी की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम पूरी तरह बेबस नजर आई। इस हार ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी और डेथ ओवरों की गेंदबाजी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्लेन फिलिप्स के शतक से न्यूजीलैंड ने बनाया विशाल स्कोर

ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। ग्लेन फिलिप्स ने 49 गेंदों में 107 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 6 चौके और 10 छक्के शामिल रहे।

भारतीय गेंदबाजों की जमकर हुई पिटाई

न्यूजीलैंड की पारी के दौरान भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ से भटकते नजर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 4 ओवर में 64 रन खर्च कर दिए। अक्षर पटेल ने 43 रन देकर एक विकेट हासिल किया, जबकि प्रिंस यादव ने 49 रन देकर एक विकेट लिया। मयंक यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, लेकिन वह भी रनों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं रहे।

जैकब डफी ने पहले ही ओवर में भारत को दिए दो बड़े झटके

260 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने अपने पहले ओवर में लगातार दो गेंदों पर संजू सैमसन और ईशान किशन को आउट कर दिया। संजू सैमसन 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ईशान किशन अपना खाता भी नहीं खोल सके। इस शुरुआती झटके ने भारतीय टीम को दबाव में ला दिया।

जैकब डफी की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई टीम इंडिया

जैकब डफी ने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया। भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर से पहले ही 16.4 ओवर में 172 रन पर सिमट गई। इस तरह न्यूजीलैंड ने मुकाबला 87 रनों से अपने नाम कर लिया।

लगातार तीन जीत के बाद भारत को मिली पहली हार

इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी थी। लेकिन चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में लगातार तीन हार का सिलसिला तोड़ दिया और व्हाइटवॉश से भी बच गया। अब भारतीय टीम की नजर आखिरी मुकाबले में वापसी करने पर होगी।