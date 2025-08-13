Main Menu

अमेरिका में फिर हिंदू मंदिर का अपमानः तोड़फोड़ कर नामपट्ट विरूपित किया, भारतीय दूतावास ने जताई कड़ी आपत्ति

Edited By Tanuja,Updated: 13 Aug, 2025 07:01 PM

another hindu temple defaced in us indiana

अमेरिका के इंडियाना शहर में एक हिंदू मंदिर के नामपट्ट को विरूपित कर दिया गया जिसे भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ‘‘निंदनीय'' बताया है। मंदिर के आधिकारिक जनसंपर्क हैंडल ने मंगलवार...

New York: अमेरिका के इंडियाना शहर में एक हिंदू मंदिर के नामपट्ट को विरूपित कर दिया गया जिसे भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ‘‘निंदनीय'' बताया है। मंदिर के आधिकारिक जनसंपर्क हैंडल ने मंगलवार को ‘एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि यह ‘‘घृणित कृत्य'' ग्रीनवुड शहर स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में हुआ। इसमें कहा गया है कि एक साल से भी कम समय में यह चौथी बार है जब किसी BAPS मंदिर को निशाना बनाया गया है।

 

शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस कृत्य पर कड़ा संज्ञान लिया और इसे ‘‘निंदनीय'' बताया। उसने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘इंडियाना के ग्रीनवुड स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य नामपट्ट का अपमान निंदनीय है।'' दूतावास ने कहा कि उसने ‘‘शीघ्र कार्रवाई'' के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाया है। इसमें कहा गया है कि महावाणिज्य दूत ने ग्रीनवुड के मेयर सहित श्रद्धालुओं और स्थानीय नेतृत्व की एक सभा को भी संबोधित किया और ‘‘वहाँ एकता एवं एकजुटता तथा उपद्रवियों के विरुद्ध सतर्कता बरतने का आह्वान किया।''

 

मंदिर प्रशासन ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि इस कृत्य ने ‘‘हमारे समुदाय के संकल्प को मजबूत किया है और हम धर्म-विरोधी व्यवहार के विरुद्ध एकजुट हैं।'' मार्च में अमेरिका में इसी तरह की एक अन्य घटना में कैलिफोर्निया स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विरूपित कर दिया गया था।  

