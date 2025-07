Video: बांग्लादेश में फिर हिंसा का खूनी खेल, गोलीबारी-आगजनी में 10 की मौत ! स्कूल परीक्षाएं रद्द व कर्फ्यू लागू

International Desk: बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में फिर से हिंसा की आग भड़क उठी है। बुधवार को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और नेशनल सिटिजन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़पें हुईं, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह इलाका शेख हसीना का गृह जनपद माना जाता है यहीं उनके पिता शेख मुजीब-उर-रहमान का जन्म हुआ था। सूत्रों की मानें तो हिंसा में 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है लेकिन युनुस सरकार नै अपनी नाकीमू छुपाने के लिए आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 की ही मौत की पुष्टि की है।

Violence erupted at a rally of Bangladesh's youth-led National Citizen Party in the southern town of Gopalganj, with several people killed and many injured https://t.co/YGREZm7Mov pic.twitter.com/pyZHRQIQta — Reuters (@Reuters) July 17, 2025

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनल सिटिजन पार्टी की रैली को रोकने के लिए अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने रास्तों में पेड़ काटकर डाल दिए और हथियारों के साथ घेराबंदी की। कई सरकारी वाहनों में आग भी लगा दी गई। आरोप है कि इसके बाद रैली स्थल पर भी हमला किया गया।

🇧🇩: The student-led party, the NCP, led marches in Gopalganj (AL’s stronghold) to “bury Mujibism” leading to severe clashes, with the Bangladesh police and the Army firing upon the AL activists. https://t.co/FU1ldQKdhq