Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • चीन की 6G इंटरनेट योजना में तेजी, Low Earth Orbit में प्रक्षेपित किए उपग्रह समूह

चीन की 6G इंटरनेट योजना में तेजी, Low Earth Orbit में प्रक्षेपित किए उपग्रह समूह

Edited By Shubham Anand,Updated: 18 Aug, 2025 08:56 PM

china launches new satellites gw constellation internet leo long march 6

चीन ने रविवार को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में उपग्रहों के एक नए समूह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह समूह अपनी तरह का नौवां है, जो एक व्यापक इंटरनेट तारामंडल का निर्माण करेगा।

इंटरनेशनल डेस्क: चीन ने रविवार को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में उपग्रहों के एक नए समूह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह समूह अपनी तरह का नौवां है, जो एक व्यापक इंटरनेट तारामंडल का निर्माण करेगा।

जानकारी अनुसार चीन अपने स्वयं के "स्टारलिंक" के निर्माण में तेज़ी ला रहा है। मात्र 22 दिनों में, चीन ने 5 बैचों में 38 निम्न-पृथ्वी कक्षा उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। लगभग 13,000 उपग्रहों को तैनात करने की योजना बना रहा GW तारामंडल चीन की पहली एकीकृत एयरोस्पेस 6G इंटरनेट योजना है।

इस मिशन के तहत उपग्रहों को रात 10:15 बजे (बीजिंग समय) एक संशोधित लॉन्ग मार्च-6 वाहक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के बाद उपग्रहों ने अपनी पूर्व निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है।

China is accelerating the building of its own "Starlink". In just 22 days, China has launched 38 low Earth orbit satellites in 5 batches.

Planning to deploy nearly 13,000 satellites, the GW constellation is China's first integrated aerospace 6G internet plan. pic.twitter.com/NPXKQJq1mj

— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) August 18, 2025

यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेटों का 590वां मिशन था, जो चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह समूह न केवल चीन के इंटरनेट तारामंडल के विस्तार में सहायक होगा, बल्कि देश की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी क्षमता को भी बढ़ावा देगा। चीन लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और आगामी दिनों में और भी उपग्रह प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!