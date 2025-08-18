चीन की 6G इंटरनेट योजना में तेजी, Low Earth Orbit में प्रक्षेपित किए उपग्रह समूह

चीन ने रविवार को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में उपग्रहों के एक नए समूह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह समूह अपनी तरह का नौवां है, जो एक व्यापक इंटरनेट तारामंडल का निर्माण करेगा।

इंटरनेशनल डेस्क: चीन ने रविवार को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में उपग्रहों के एक नए समूह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह समूह अपनी तरह का नौवां है, जो एक व्यापक इंटरनेट तारामंडल का निर्माण करेगा।



जानकारी अनुसार चीन अपने स्वयं के "स्टारलिंक" के निर्माण में तेज़ी ला रहा है। मात्र 22 दिनों में, चीन ने 5 बैचों में 38 निम्न-पृथ्वी कक्षा उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। लगभग 13,000 उपग्रहों को तैनात करने की योजना बना रहा GW तारामंडल चीन की पहली एकीकृत एयरोस्पेस 6G इंटरनेट योजना है।

इस मिशन के तहत उपग्रहों को रात 10:15 बजे (बीजिंग समय) एक संशोधित लॉन्ग मार्च-6 वाहक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के बाद उपग्रहों ने अपनी पूर्व निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है।

यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेटों का 590वां मिशन था, जो चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह समूह न केवल चीन के इंटरनेट तारामंडल के विस्तार में सहायक होगा, बल्कि देश की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी क्षमता को भी बढ़ावा देगा। चीन लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और आगामी दिनों में और भी उपग्रह प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है।