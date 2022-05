चीन: आग की चपेट में आया विमान, धूं-धूं कर जलता दिखा...सामने आया घटना का Video

इंटरनेशनल डेस्क: चीन के दक्षिण-पश्चिम चोंगकिंग शहर में गुरुवार को ‘तिब्बत एयरलाइन्स' के एक विमान के रनवे से उतरने के कारण उसमें आग लग गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विमान धूं-धूं कर जलता दिखाई दे रहा है और लोग वहां से दूर हटते दिख रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ' ने बताया कि तिब्बत जा रहे विमान में 113 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। विमान से सभी लोगों को निकाल लिया गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Tibet Airlines TV9833/A319/B-6425 from Chongqing to Nyingchi was on fire during take-off this morning, details still not known. CKG/ZUCK closed for now. pic.twitter.com/CPL47fmfVk — FATIII Aviation (@FATIIIAviation) May 12, 2022