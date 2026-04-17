तलाक का फैसला आने से पहले पूर्व गवर्नर ने पत्नी को तहखाने में मारी गोली, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या, बच्चों ने पुलिस को किया फोन

वर्जीनिया के Ex- Governor जस्टिन फेयरफैक्स, जो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते नेताओं में गिने जाते थे उनसे जुड़ी एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पुलिस और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, पत्नी से चल रहे तलाक केस के बीच में कोर्ट का फैसला आने से पहले ही...

इंटरनेशनल डेस्क: वर्जीनिया के Ex- Governor जस्टिन फेयरफैक्स, जो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते नेताओं में गिने जाते थे उनसे जुड़ी एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पुलिस और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, पत्नी से चल रहे तलाक केस के बीच में कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पूर्व गवर्नर ने पत्नी को गोली मार दी जिसके बाद खुद भी आत्म हत्या कर ली।



फेयरफैक्स काउंटी पुलिस प्रमुख केविन डेविस ने बताया कि गुरुवार तड़के वाशिंगटन डीसी के उपनगर एनांडेल स्थित घर पर पहुंची पुलिस को वहां 47 वर्षीय फेयरफैक्स और उनकी 49 वर्षीय पत्नी डॉ. सेरिना फेयरफैक्स के शव मिले। डेविस ने बताया कि जस्टिन फेयरफैक्स ने अपनी dentist पत्नी को तहखाने में गोली मारकर हत्या कर दी, फिर ऊपर के बेडरूम में जाकर खुद को भी मार डाला। उनके बेटे ने 911 पर कॉल किया।

जस्टिन फेयरफैक्स के एक पुराने मित्र ने बताया कि पिछले साल पत्नी द्वारा तलाक के लिए अर्जी देने के बाद से वे लगातार निराशा में डूबे रहते थे। तलाक की कार्यवाही की देखरेख कर रहे न्यायाधीश ने हाल ही में लिखा कि उनका अकेलापन, शराब पीना और पारिवारिक जीवन में भागीदारी की कमी से जूझ रहे थे।

बता दें कि जस्टिन फेयरफैक्स और सेरिना की दोस्ती ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों ने 2006 में शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं। अलग होने के बावजूद, उनके टीनएज बच्चे उन्हीं के साथ रह रहे थे।

जस्टिन फेयरफैक्स का राजनीतिक करियर

लगभग एक दशक पहले, जस्टिन फेयरफैक्स का राजनीतिक करियर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने 2017 में लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता और ऐसा लग रहा था कि दो साल बाद वे वर्जीनिया के दूसरे अश्वेत गवर्नर बनेंगे, जब डेमोक्रेटिक गवर्नर राल्फ नॉर्थम को उनकी मेडिकल स्कूल की वार्षिक पुस्तिका में छपी एक नस्लवादी तस्वीर के कारण व्यापक रूप से इस्तीफे की मांग का सामना करना पड़ा। अगर नॉर्थम ने इस्तीफा दे दिया होता, तो फेयरफैक्स गवर्नर बन जाते। इस बीच दो महिलाओं ने सामने आकर फेयरफैक्स पर वर्षों पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।

फेयरफैक्स ने कहा कि शादी से पहले हुई ये घटनाएं आपसी सहमति से हुई थीं और उन्होंने इस्तीफे की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने 2021 में गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन वर्जीनिया के डेमोक्रेट्स ने उन्हें बड़े पैमाने पर दरकिनार कर दिया और डेमोक्रेटिक प्राइमरी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

डेविस ने कहा, सेरिना फेयरफैक्स ने अदालत में दायर दस्तावेजों में कहा कि वह और उनके पति लगभग दो साल पहले अलग हो गए थे। लेकिन वे अभी भी अपने दो बच्चों के साथ उसी घर में रह रहे थे, जो दोनों मौतें होने के समय घर पर ही थे। 30 मार्च के एक आदेश में, न्यायाधीश ने जस्टिन फेयरफैक्स को अप्रैल के अंत तक घर खाली करने का निर्देश देते हुए लिखा, "यह स्पष्ट है कि फेयरफैक्स के घर में लंबे समय से अत्यधिक तनाव बना हुआ है।"

तलाक की कार्यवाही के दौरान मृतक पत्नी सेरिना फेयरफैक्स ने गवाही दी थी कि उनके पति रोज़ शराब पीते थे और उनका कमरा खाली शराब की बोतलों और गंदे कपड़ों के ढेर से भरा रहता था। अदालती रिकॉर्ड से पता चला कि उन्होंने 2022 में अपने बच्चों के घुड़सवारी ट्रेनिंग के लिए रखे पैसों से एक बंदूक खरीदी थी।