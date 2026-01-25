अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंट्स की गोलीबारी, मिनियापोलिस में एक शख्स की मौत; इस महीने दूसरी घटना से मचा बवाल

अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में शनिवार को फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद शहर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह इस महीने में ऐसी दूसरी घातक...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में शनिवार को फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद शहर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह इस महीने में ऐसी दूसरी घातक गोलीबारी है, जिससे पहले से ही तनाव में चल रहा शहर और उबल गया है।

क्या हुआ था घटना के समय?

मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ’हारा ने बताया कि मारे गए व्यक्ति की उम्र 37 साल थी। अभी उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। घटना से पहले क्या हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल सीमित है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन सख्ती अभियान के तहत हो रही थी। अधिकारियों के मुताबिक, एक व्यक्ति हैंडगन लेकर उनके पास आया जब एजेंट्स ने उसे निहत्था करने की कोशिश की तो उसने हिंसक विरोध किया। इसके बाद एजेंट्स ने “डिफेंसिव फायर” यानी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं।

हालांकि पुलिस चीफ ओ’हारा ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि वह व्यक्ति कानूनी रूप से हथियार रखने की अनुमति (लाइसेंस) वाला नागरिक था।

वीडियो में दिखा बेहद तनावपूर्ण मंजर

एसोसिएटेड प्रेस (AP) को मिले एक बायस्टैंडर वीडियो में लोग एजेंट्स पर सीटी बजाते और गालियां देते नजर आए। यह घटना निकॉलेट एवेन्यू पर हुई।

वीडियो में दिखता है कि एक अधिकारी एक महिला को धक्का देता है, जो भूरे रंग की जैकेट, स्कर्ट और काली टाइट्स पहने होती है। वह महिला एक पुरुष को पकड़ती है और दोनों एक-दूसरे से लिपट जाते हैं। पुरुष के हाथ में मोबाइल फोन होता है, जिसे वह अधिकारी की तरफ उठाए रहता है।

इसके बाद वही अधिकारी उस पुरुष के सीने पर जोर से धक्का देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो में दिखता है कि तीन, फिर सात से ज्यादा अधिकारी उस व्यक्ति को घेर लेते हैं।

जमीन पर दबाकर की गई कार्रवाई और गोलीबारी

वीडियो के मुताबिक एक अधिकारी उस व्यक्ति की पीठ पर बैठा हुआ था। एक अन्य अधिकारी के हाथ में कैनिस्टर (संभवतः पेपर स्प्रे या कोई उपकरण) था। उस अधिकारी ने व्यक्ति के सीने और सिर के पास कई बार वार किया। कई अधिकारी उसके हाथ पीछे मोड़ने की कोशिश करते रहे, जबकि वह विरोध करता दिखा।

इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज आई, चारों तरफ अधिकारी खड़े होने के कारण यह साफ नहीं हो पाया कि गोली किसने चलाई। गोली चलने के बाद अधिकारी पीछे हट गए। कुछ और गोलियों की आवाज सुनाई दी,अंत में वह व्यक्ति सड़क पर निश्चल पड़ा नजर आया।

पुलिस प्रमुख की शांति की अपील

घटना के बाद पुलिस चीफ ब्रायन ओ’हारा ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारे शहर में काम कर रही फेडरल एजेंसियां भी उसी अनुशासन, इंसानियत और ईमानदारी के साथ काम करें, जिसकी उम्मीद देश की कानून व्यवस्था से की जाती है।” उन्होंने लोगों और फेडरल एजेंसियों, दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि गुस्सा और सवाल जायज हैं, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए।

पहले से चल रहे थे विरोध प्रदर्शन

यह गोलीबारी ऐसे समय हुई है जब मिनियापोलिस और आसपास के इलाकों में रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 7 जनवरी को 37 साल की रेनी गुड की मौत हो गई थी उन्हें उस वक्त गोली लगी थी जब एक ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) अधिकारी ने उनकी कार पर फायरिंग की थी। शनिवार की यह घटना उस जगह से महज एक मील की दूरी पर हुई, जहां रेनी गुड को गोली मारी गई थी।