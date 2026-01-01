नए साल पर पुतिन का ऐलान: समझौते के संकेत नहीं, कहा-यूक्रेन युद्ध में रूस ही जीतेगा

Edited By Tanuja,Updated: 01 Jan, 2026 04:02 PM
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के संबोधन में यूक्रेन युद्ध में जीत का भरोसा जताया। उन्होंने सैनिकों को ‘नायक’ बताते हुए कहा कि रूस को अपनी विजय पर विश्वास है, जबकि युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं।
International Desk: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के संबोधन में यूक्रेन युद्ध को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि रूस को अपनी जीत पर पूरा विश्वास है। यह संदेश सबसे पहले कामचटका प्रायद्वीप में प्रसारित हुआ, जो 2026 में प्रवेश करने वाला रूस का पहला क्षेत्र है। पुतिन ने मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों और कमांडरों को संबोधित करते हुए उन्हें “नायक” बताया और कहा, “हमें आप पर और अपनी जीत पर विश्वास है।” लगभग चार साल से जारी इस युद्ध में भारी जनहानि हुई है और लाखों यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हो चुके हैं।
राष्ट्रपति ने अपने अधिकांश संबोधन में युद्ध प्रयासों पर ही ध्यान केंद्रित रखा और उस आरोप का कोई उल्लेख नहीं किया, जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन ने उनके निवास पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की। यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। 31 दिसंबर को पुतिन के सत्ता में आने के 26 वर्ष भी पूरे हो गए। इसी बीच, अमेरिका की अगुवाई में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के 6 जनवरी को फ्रांस में सहयोगी देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है।
हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद रूस ने अपनी मांगों में नरमी के कोई संकेत नहीं दिए हैं। यूरोपीय संघ ने रूस पर शांति वार्ताओं को “पटरी से उतारने” की कोशिश करने का आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कथित ड्रोन हमले के वीडियो जारी किए, लेकिन न तो स्थान और न ही तारीख की पुष्टि की गई।यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने रूसी आरोपों को “जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश” करार दिया, जबकि यूक्रेन ने इसे पूरी तरह झूठ बताया।