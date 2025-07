पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एस. जयशंकर का SCO में सख्त अल्टीमेटम, कहा- 'अब कोई समझौता नहीं चलेगा'

इंटरनेशनल डेस्क : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन की पांच वर्षों बाद अपनी पहली यात्रा के दौरान आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) परिषद की बैठक में 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उठाया और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की जरूरत पर बल दिया। यह पहली बार है जब जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद जयशंकर चीन गए हैं।



आतंकवाद से किसी को समझौता नहीं करना चाहिए

विदेश मंत्री ने तियानजिन में आयोजित SCO परिषद की बैठक में कहा कि सदस्य देशों को संगठन के मूल उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद से निपटने के लिए बिना किसी समझौते के कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने पहलगाम हमले को जानबूझकर जम्मू-कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन फैलाने के लिए किया गया आतंकी हमला बताया।

जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि SCO की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए हुई थी और संगठन को अपने मूल मिशन के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा।



Participated in the SCO Council of Foreign Ministers Meeting this evening in Tianjin.



Highlighted that:



➡️ We meet at a time of considerable disorder in the international system. In the last few years, we have seen more conflicts, competition and coercion. Economic… pic.twitter.com/w8XKZ4FLe2